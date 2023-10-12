İhracat kargoları 30 ülkeye yüzde 25 indirimli gidecek

Birol BOZKURT

Türk Hava Yolları’nın hava kargo markası Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamaya devam ediyor. Bayrak taşıyıcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile daha önce yapmış olduğu indirimli kargo taşımacılığına yönelik iş birliği anlaşmasını yeniledi. İş birliği anlaşması THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla THY Genel Müdürlük VIP Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yenilenen anlaşma kapsamında Turkish Cargo, Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ürünleri, 30 ülkedeki 42 destinasyona yüzde 25’e varan muhtelif indirim oranlarıyla taşıyacak. Genel kargo, bozulabilir kargo, yumurta, balık, et, meyve ve sebze gönderilerini kapsayan kampanya, 16 Ekim’de başlayacak ve 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

“20 bin tonluk bir kapasite sunuyoruz”

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY olarak, Türkiye ekonomisi ve üreticisinin katma değerli ürünlerini dünya pazarlarına en rekabetçi koşullarda ulaştırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Bolat, “Bu nedenle Türkiye İhracatçılar Meclisi ile dördüncü iş birliği protokolünü imzaladık. İlk üç kampanyada 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, Türkiye'nin dış ticaretine önemli bir fayda sağlamıştık. Yeni kampanyamızda ise Türk İhracatçısı açısından stratejik öneme sahip 30 ülkede 42 destinasyonda indirimli olarak kullanılmak üzere 20 bin tonluk bir kapasite sunuyoruz. Bu iş birliğimizin, ülkemizin ihracat seferberliğine büyük bir ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

Türkiye'nin hizmet sektörü ihracat şampiyonu olarak ülkeye geçen sene 14 milyar dolar kazandırdıklarını aktaran Bolat, "Bu sene bunu 16 milyar doların üzerine çıkaracağız. Yolcularımızdan paydaşlarımıza kadar her alanda, ülkemizin değerleriyle zenginliklerinin tanıtımı ve ülkemize katkı hususunda herkese destek verdik, vermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“9 ayda 10 milyar doları aştı”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye’nin gurur kaynağı THY ile son yıllarda lojistik konusunda çok verimli iş birlikleri yaptıklarını dile getirdi. Gültepe, “Özellikle uzak pazarlara erişimde hava kargo taşımacılığının ayrı bir yeri var. THY ile dördüncü kez iş birliği protokolü imzalamak için bir aradayız.

Biz bu yola, ‘Türkiye İhracatla, Türk Hava Yolları’nın Kanatlarında Yükselecek’ diyerek çıkmıştık. Çok şükür ihracatımız artarken, hava yolu taşımacılığımız da bu yükü kolaylıkla sırtladı. Bu yıl geride bıraktığımız 9 ayda hava kargo ile değeri 10 milyar doları aşan 143 bin tonluk ihracat gerçekleştirdik. İnşallah, bu yeni protokolle hava yoluyla taşımacılığın payını daha da artıracağız’’ diye konuştu.

"Merkez'in reeskont adımı ihracatçıları rahatlattı"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatı sade ve net perspektifle ele aldıklarını belirterek, bu anlamda üretim ve lojistiğin temel başlıkları olduğunu dile getirdi. Üretim için finansmana erişimin önemine değinen Gültepe, "Son üç ayda bu konuda çok pozitif gelişmeler oldu. Merkez Bankası, geçen hafta bizim için son derece önemli bir düzenleme daha yaptı.

Reeskont kredilerinde faiz artık politika faizini aşamayacak. Yani reeskont kredisi maliyetleri yaklaşık 15 puan düşecek. İhracatçılarımız artık çok daha uygun maliyetlerle krediye ulaşabilecek. Ayrıca daha fazla ihracatçı firmamız limiti de yükseltilen bu krediden yararlanabilecek. Bu konuda bize verdiği destekten ötürü Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Turkish Cargo pazar payını %5’e çıkardı

Ahmet Bolat, salgın dönemini planlamayla fırsata çeviren Turkish Cargo'nun hem 2021 hem de 2022 yıllarında uluslararası arenada en hızlı büyüyen hava yolu kargo şirketi olduğunu ve pazar payını yüzde 5’e çıkardığını dile getirdi. Bolat ayrıca gelecek 5 yıl içinde kendilerine koydukları hedefler doğrultusunda Turkish Cargo'nun taşıdığı kargo miktarını iki kat artıracağını ve dünyanın en iyi üç hava kargo markasından biri olacağını söyledi.

Protokol kapsamında genel kargoların yanı sıra yaş meyve-sebze, yumurta ve balık gibi bozulabilir kargolar da bulunduğunu söyleyen Bolat, “İmzaladığımız ilk iki protokol sonucunda yapılan ihracat bedeli 5,5 milyar dolara yaklaşmış, üçüncü protokol dönemi ihracat rakamlarında da bir önceki yıla göre yüzde 23 artış yaşanmıştır. Tüm bu rakamlar, bugün burada attığımız imzanın hem bizim hem de ülkemiz için önemini ortaya koyuyor” dedi.