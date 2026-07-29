İhracatçıların dünyada rekabet gücü artacak

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3-5 Eylül 2026 tarihlerinde İs­tanbul’da Haliç Kongre Merke­zi’nde düzenlenecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (Is­tanbul Global E-Export Sum­mit-IGEXX) kapsamında ger­çekleştirilen tanıtım progra­mında, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile ETİD Başkanı Ha­kan Çevikoğlu işbirliği protoko­lü imzaladı.

Yeni pazarlara erişim imkanı

Protokolle, Türkiye’nin hızla büyüyen e-ihracat potansiye­linin uluslararası ölçekte daha görünür hale getirilmesi, ihra­catçıların dijital kanallar ara­cılığıyla yeni pazarlara erişimi­nin desteklenmesi ve e-ihracat alanında sürdürülebilir büyü­meyi sağlayacak ortak projele­rin hayata geçirilmesi hedefle­niyor.

Sektör paydaşları arasında bilgi paylaşımının artırılma­sı, stratejik işbirliklerinin ge­liştirilmesi ve Türkiye’nin kü­resel e-ticaret ekosistemindeki konumunu güçlendirecek ça­lışmaların yürütülmesi amaç­lanıyor. İşbirliğiyle, IGEXX’in uluslararası ölçekte daha güçlü bir platform haline gelmesine, Türkiye’den ve çeşitli ülkeler­den e-ihracat ekosisteminin ön­de gelen temsilcilerini bir araya getirerek yeni ticari bağlantılar kurulmasına, yatırım fırsatları­nın değerlendirilmesine ve sek­törün geleceğine yön verecek iş­birliklerinin oluşturulmasına katkı sağlanması bekleniyor.

Hedef 1 milyar $'lık ticaret

Bu yıl ikinci kez “Beyond Borders” temasıyla düzenlenecek IGEXX, e-ihracat ekosisteminin tüm paydaşlarını İstanbul’da bir araya getirecek.

İlk yılında 3 binin üzerinde katılımcı, 2 bini aşkın B2B görüşme, 900 şirket, 33 küresel pazar yeri ve 1 milyar doların üzerinde ticaret hacmine ulaşan IGEXX’in, bu yıl Türk markaları ve üreticilerinin uluslararası pazarlara erişimini daha da güçlendirmesi, katılımcı, işbirliği ve ticaret hacmi bakımından bu rakamların da ötesine geçmesi hedefleniyor.

Zirvenin bu yıl 60’tan fazla ülkeden 6 bini aşkın katılımcıyı ağırlaması, 40 küresel pazar yerini sektör temsilcileriyle buluşturması ve 2 bin 500’den fazla B2B iş görüşmesine ev sahipliği yapması bekleniyor.