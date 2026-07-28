Çin krizi Porsche’de her 5 çalışandan birini işsiz bırakıyor

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Alman lüks otomobil üreticisi Porsche AG (P911), maliyetlerini düşürmek ve küçülen satış hacmine uyum sağlamak amacıyla 2035’e kadar yaklaşık 9 bin pozisyonu azaltacak. Plan tamamlandığında şirketteki her beş işten biri ortadan kalkmış olacak.

Porsche yönetimi ile çalışan temsilcileri, aylardır süren görüşmelerin ardından 5 bin ilave pozisyonun azaltılması konusunda anlaşmaya vardı. Yeni paket, daha önce açıklanan yaklaşık 4 bin 400 kişilik küçülmeyle birlikte toplam kaybı 9 bin seviyesinin üzerine taşıyor.

Yeni pakette 5 bin pozisyon var

Porsche’nin son anlaşması, 2035’e kadar 5 bin ilave pozisyonun azaltılmasını öngörüyor. Şirket, çalışan sayısını zorunlu işten çıkarmalar yerine doğal personel kaybı, kısmi emeklilik programları ve gönüllü ayrılma anlaşmalarıyla düşürecek.

Porsche, Şubat 2025’te yaklaşık 3 bin 900 pozisyonun kaldırılmasını kararlaştırmıştı. Michael Leiters’in 2026 başında CEO görevini üstlenmesinin ardından bazı iştiraklerin kapatılmasıyla yaklaşık 500 pozisyon daha azaltıldı.

Şirketin 2024 sonundaki çalışan sayısı yaklaşık 42 bin 600 seviyesindeydi. Mevcut ve önceki paketlerin tamamlanması, toplam istihdamın yaklaşık yüzde 20’sine karşılık gelen bir küçülme anlamına geliyor.

Çin satışları yüzde 32 düştü

Porsche’nin iş gücü planının arkasındaki en büyük baskı Çin pazarından geliyor. Şirket, 2026’nın ilk yarısında Çin’de 14 bin 501 araç teslim etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 düşüşe işaret etti.

Küresel teslimatlar da yılın ilk yarısında yüzde 16 azalarak 122 bin 306 araca geriledi. Porsche, 2025’in aynı döneminde dünya genelinde 146 bin 391 araç teslim etmişti.

Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin daha düşük fiyatlı, yüksek donanımlı ve ileri yazılım özelliklerine sahip modelleri, ülkedeki Alman premium markaları üzerinde baskı oluşturuyor. Porsche’nin geçmişte en yüksek kâr sağladığı pazarlardan biri olan Çin’de güçlü bir toparlanmanın kısa sürede gerçekleşmesi beklenmiyor.

Elektrikli araç hesabı tutmadı

Çin’deki satış kaybına, elektrikli otomobillere geçiş sürecinde yaşanan sorunlar da eklendi. Porsche, elektrikli araçlara yönelik talebin öngörülenden yavaş büyümesi nedeniyle ürün ve yatırım planlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı.

Şirket, tamamen elektrikli modellerin yanı sıra içten yanmalı motorlu ve şarj edilebilir hibrit araçlara daha uzun süre yer vermeye hazırlanıyor. Bu değişiklik, daha önce elektrikli araçlar üzerine kurulan üretim ve model takviminin yeniden ölçeklendirilmesini gerektiriyor.

ABD’nin ithal otomobillere uyguladığı tarifeler de şirketin maliyetlerini artırıyor. Çin’deki rekabet, yüksek geliştirme harcamaları ve ABD pazarındaki tarife yükü aynı anda Porsche’nin kârlılığı üzerinde baskı oluşturuyor.

İki tesise 2,1 milyar euro

İş gücü kesintisine rağmen Porsche, Almanya’daki ana merkezlerinden vazgeçmeyecek. Şirket, Stuttgart-Zuffenhausen üretim tesisi ile Weissach araştırma ve geliştirme merkezine 2035’e kadar toplam 2,1 milyar euro yatırım yapacak.

Anlaşmayla iki merkeze yönelik istihdam ve tesis güvencesi beş yıl uzatılarak 2035 sonuna taşındı. Porsche, bu süre içinde zorunlu işten çıkarma yapmayacağını taahhüt etti.

Zuffenhausen yatırımının iki kapılı spor otomobillerin üretimini sürdürmesi ve kişiselleştirilmiş araç programının kapasitesini büyütmesi planlanıyor. Weissach ise şirketin bütün model ailelerine yönelik geliştirme faaliyetlerinin merkezi olmaya devam edecek.

Çalışanlar da maliyete katılacak

Yeni paket yalnızca çalışan sayısını azaltmayacak. Porsche personelinin bazı yan hakları da şirketin kârlılığına ve yeniden yapılanma hedeflerine göre daraltılacak.

Çalışanlara verilen Noel ikramiyesinde şirketin gönüllü katkı payı 2035’e kadar yüzde 45’ten yüzde 5’e düşürülecek. Böylece toplam Noel ikramiyesi, bir aylık maaşın yüzde 100’üne kadar çıkabilen mevcut seviyeden yüzde 60’a kadar gerileyecek.

Aylık uzaktan çalışma hakkı da 12 günden 8 güne indirilecek. Şirket, ücret dışı maliyetleri azaltan bu adımların yatırımların finanse edilmesine ve Almanya’daki ana tesislerin korunmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Yeni strateji ekimde açıklanacak

Porsche, iş gücü ve yatırım anlaşmasını “Gelecek Paketi” olarak adlandırdığı yeniden yapılanma planının temel parçası olarak görüyor. Paket, şirketin üretkenliğini artırmayı, karar süreçlerini hızlandırmayı ve daha düşük satış hacmine uygun bir maliyet yapısı kurmayı hedefliyor.

CEO Michael Leiters, şirketin kapsamlı 2035 stratejisini ekim ayında düzenlenecek sermaye piyasaları gününde açıklayacak. Yeni model takvimi, elektrikli ve içten yanmalı araçlar arasındaki denge ile kârlılık hedeflerinin bu toplantıda ayrıntılandırılması bekleniyor.

Porsche’nin planı, Volkswagen Grubu içinde yürütülen daha geniş maliyet azaltma sürecinin de bir parçası. Çinli üreticilerin büyüyen rekabeti, elektrikli araç dönüşümünün yüksek maliyeti ve küresel tarifeler Alman otomotiv şirketlerini daha küçük kadrolarla çalışmaya zorluyor.