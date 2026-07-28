Dron savaşı termal kamera üretimini üçe katladı

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Dronların modern savaş alanındaki ağırlığı, savunma sanayisinin üretim planlarını yeniden şekillendiriyor. Fransız savunma teknolojileri şirketi Exosens (EXENS), dron ve dron savunma sistemlerinde kullanılan termal kameraların üretim kapasitesini 2026 yılı içinde üçe katlayacağını açıkladı.

Şirketin kapasite kararı yalnızca ileriye dönük bir beklentiye dayanmıyor. Exosens’in dron, hava savunma ve gözetleme sistemlerinde kullanılan görüntüleme ürünlerine yönelik siparişleri hızlanırken yılın ilk yarısında gelir ve kârlılık da çift haneli büyüdü.

Üretim kapasitesi üçe çıkacak

Exosens, küçük ve hafif termal kameraların üretimini üç katına çıkararak yeni nesil dronlar ile dron önleme sistemlerine yönelik talebi karşılamayı hedefliyor.

Şirketin geliştirdiği kameralar, havadan, karadan ve denizden görev yapan insansız platformlara entegre edilebiliyor. Sistemler, hedeflerin gece ve düşük görüş koşullarında tespit edilmesi, tanımlanması, takip edilmesi ve işaretlenmesi için kullanılıyor.

Termal kameraların küçük boyutlu ve düşük enerji tüketimli olması, özellikle sınırlı taşıma kapasitesine sahip FPV dronlar, keşif araçları ve önleme dronları açısından önem taşıyor. Daha hafif bir kamera, dronun taşıyabileceği mühimmat, batarya veya diğer sensörler için ilave kapasite sağlıyor.

Exosens daha önce uzun menzilli gözetleme ve dron savunma sistemlerinde kullanılan soğutmalı kızılötesi kamera üretimini de ikiye katlayacağını açıklamıştı. Yeni karar, kısa ve orta menzilli sistemlerle birlikte şirketin termal görüntüleme zincirinin daha büyük bölümünde kapasite artıracağı anlamına geliyor.

Siparişler 10 bin kamerayı geçti

Exosens’in dron ve dron savunma pazarındaki büyümesi, son aylarda aldığı büyük siparişlerle hızlandı. Şirket, önceki iki çeyrekte hava, kara ve deniz araçlarında kullanılmak üzere toplam 10 binden fazla kamera siparişi aldığını bildirmişti.

Bu siparişlerin içinde, büyük bir Avrupalı hava savunma sistemi geliştiricisi için üretilecek önleme dronu kameraları da bulunuyor. Termal görüntüleme sistemleri, yaklaşan bir dronun tespit edilmesi ve önleme aracının hedefe yönlendirilmesi sırasında kritik rol oynuyor.

Şirket, ürünlerini yalnızca nihai kameralar olarak satmıyor. Savunma şirketleri ve otonom sistem geliştiricileriyle tasarım aşamasında çalışarak sensörlerin doğrudan yeni dron modellerine yerleştirilmesini sağlıyor.

Exosens, ABD’nin Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri kapsamına bağlı olmayan ürün yapısını da rekabet avantajı olarak kullanıyor. Bu özellik, Avrupalı ve diğer uluslararası savunma şirketlerinin ABD ihracat izinlerine ihtiyaç duymadan sistem tedarik edebilmesini kolaylaştırıyor.

Görüntüleme geliri yüzde 24 arttı

Dron talebindeki artış Exosens’in ilk yarı finansal sonuçlarına da yansıdı. Şirketin toplam geliri 2026’nın ilk altı ayında yüzde 15,3 artarak 253,1 milyon euroya ulaştı.

Termal kamera ve sensörlerin yer aldığı Algılama ve Görüntüleme bölümünün geliri ise yüzde 24,3 yükselerek 77,4 milyon euro oldu. Satın almaların etkisi çıkarıldığında bu bölümdeki organik büyüme yüzde 14,6 olarak gerçekleşti.

Şirketin gece görüş ekipmanlarını kapsayan Güçlendirme bölümünün geliri yüzde 11,6 artışla 176,3 milyon euroya çıktı. Exosens, Avrupa’daki gece görüş programlarının yanı sıra Doğu ve Kuzey Avrupa’dan gelen savunma taleplerinin de büyümeyi desteklediğini açıkladı.

Düzeltilmiş faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr yüzde 18,3 artarak 83,6 milyon euroya yükseldi. Kâr marjı da 0,84 puan artışla yüzde 33’e çıkarak şirket tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Fabrikalara yatırım ikiye katlandı

Exosens, büyüyen siparişleri karşılayabilmek için üretim tesislerine yaptığı harcamaları da hızlandırdı. Şirketin araştırma ve geliştirme harcamaları hariç sermaye yatırımları yılın ilk yarısında yüzde 59,6 artarak 23,3 milyon euroya ulaştı.

Yeni üretim hatları ve fabrika altyapısı için yapılan büyüme yatırımları yüzde 98,6 artarak 18,7 milyon euro oldu. Exosens, yalnızca termal kameraların değil gece görüş ekipmanlarının üretim kapasitesini de Avrupa ve ABD’de büyütüyor.

Şirketin daha önce açıkladığı plana göre gece görüş üretim kapasitesi 2027’ye kadar yüzde 40 artırılacak. Avrupa’daki yatırımların ilk üretim katkısının 2026’nın ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

Exosens, finansman kaynaklarını da genişletti. Şirket, döner kredi limitini 100 milyon eurodan 200 milyon euroya çıkarırken Avrupa Yatırım Bankası’ndan 140 milyon euroluk yeni finansman sağladı. Bu kaynakların üretim, teknoloji ve kapasite yatırımlarını desteklemesi planlanıyor.

Yıl sonu hedefi üst sınıra çıktı

İlk yarı sonuçlarının ardından Exosens, 2026 yılı gelir ve kâr beklentisini mevcut tahmin aralığının üst sınırına yaklaştırdı.

Şirket, yıl sonunda 520 milyon ile 540 milyon euro arasında gelir ve 168 milyon ile 178 milyon euro arasında düzeltilmiş faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr bekliyor. Yönetim artık her iki göstergenin de tahmin aralığının üst bölümünde gerçekleşmesini öngörüyor.

Yıllık yatırım harcamalarının, araştırma ve geliştirme giderleri hariç toplam gelirin yaklaşık yüzde 9’una ulaşması bekleniyor. Bu oran, şirketin artan savunma talebini karşılamak amacıyla gelirinin önemli bir bölümünü yeni üretim kapasitesine ayırdığını gösteriyor.

Dronların daha düşük maliyetli, seri üretilebilir ve kısa sürede yenilenebilir savaş araçlarına dönüşmesi, termal kamera üreticileri için uzun vadeli bir pazar oluşturuyor. Exosens’in üç katlık kapasite kararı, savunma yarışının artık yalnızca dron sayısında değil gece görüş ve hedefleme sensörlerinde de hızlandığına işaret ediyor.