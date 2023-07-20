İş insanları Körfez’den büyük hedeflerle döndü

Geziye eşlik eden iş insanlarından İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Turgut Öztürk şunları söyledi:

Ülkemiz adına çok verimli bir ziyaret olduğuna inanıyorum. Körfez ülkeleri ile sadece ekonomik ve ticari değil siyasi ve kültürel alanlar da çok önemli anlaşmalara imza atıldığına şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaretlerine biz de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda 200 iş insanıyla eşlik ettik. Bu ziyaretin Türkiye’ye katkısına sektörel değil bir bütün olarak bakmamız lazım. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu kapsamında çok önemli temaslarda bulunduk.

Birçok alanda olduğu gibi sağlık ve sağlık turizmi alanında da Körfez ülkelerinde hem yatırım hem de hizmet anlamında görüşmeler yapıldı. Sağlık turizminde Körfez ülkeleri büyük önem arz ediyor. Sağlık turizmini de artık ülkemizin bacasız sanayisi olarak tabir ediyoruz. Hem yeni yatırımlar hem de sağlık turizminde Avrupa ile birlikte başı çeken körfez ülkelerindeki hastaları Türkiye’ye çekmek için önemli girişimlerde bulunduk.

