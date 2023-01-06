İşletme sermayenizi yönetebiliyor musunuz?
Brüt işletme sermayesi işletmelerin, dönen varlıklarını ifade ederken net işletme sermayesi dönen varlıklardan kısa vadeli borçların düşülmesiyle hesaplanır. Bir işletmenin hazır değerler, menkul kıymetler, alacaklar ve stoklar gibi bir yıldan ısa vadede nakde dönüşecek varlıklarından oluşan dönen varlıklarını etkin bir şekilde yönetmesi çok önemlidir.
Finansal yönetim varlıklarla kaynaklar arasında uyum kurulmasını önerir.
Yani borçlanmaya başvurulduğunda dönen varlıkların kısa vadeli yabancı finanse edilmesi önerilir. Dolayısıyla dönen varlıklardan kısa vadeli borçlarınızı düştüğünüzde net işletme sermayeniz ortaya çıkar.
Herkes bilmeli
Sadece yöneticilerin, finansçıların ya da ekonomistlerin değil her kademede kişinin sadece bilanço okumak için değil okuduğunu anlayabilmek, analiz edebilmek için her kişinin az çok bilanço, gelir tablosu ve bazı oranları bir genel kültür bilgisi gibi öğrenmesi gerekir.
İşletme sermayesini iyi yöneten, nakitten nakde çabuk dönebilen işletmeler faaliyetlerini çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirirler.
Çünkü işletme sermayesinin unsurları;
- Nakit yönetimini
- Alacak yönetimini
- Stok yönetimini içerir
Bunlar bir işletmenin en temel, olağan faaliyetlerini yönetebilme yeteneğidir.
Ekonomik koşullar elbette diğer tüm konularda olduğu gibi işletme sermayesi yönetiminde de zorluklar, sıkıntılar getirecektir.
Ancak bazı işletmeler olağan koşullarda, sektörlerinin yükselişte olduğu dönemlerde dahi işletme sermayelerini yönetmekte zorlanırlar.
Nakit yönetimi politikası, kredili satış politikası, tahsilat politikası, stok yönetimi politikası bile belli olmayan, çalışanlar tarafından bilinmeyen yöneticinin bile tanımlamakta zorlandığı bir çok işletme ya kendisini şanssız olarak tanımlar, ya da suçu sadece koşullara atar. Bugün kendinize sorun;
Nakit yönetimi, alacak yönetimi, stok yönetimi konularında
- Politikalarınız var mı? Hemen şu anda ifade edebiliyor musunuz?
- Politikalarınız sektörünüzün koşullarıyla, işletmenizin özellikleri ile ne kadar uyumlu?
- Bu politikalar, çalışanlarınız tarafından biliniyor ve rahatça ifade edilebiliyor mu?
- Söz konusu politikaları dönem dönem gözden geçiriyor musunuz?
- Bu politikalarda değişen şartlara göre güncellemeler yapabilme yeteneğiniz var mı?