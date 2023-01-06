İşletme sermayenizi yönetebiliyor musunuz?

Finansal yönetim varlıklarla kaynaklar arasında uyum kurulmasını önerir.

Yani borçlanmaya başvurulduğunda dönen varlıkların kısa vadeli yabancı finanse edilmesi önerilir. Dolayısıyla dönen varlıklardan kısa vadeli borçlarınızı düştüğünüzde net işletme sermayeniz ortaya çıkar.

Herkes bilmeli

Sadece yöneticilerin, finansçıların ya da ekonomistlerin değil her kademede kişinin sadece bilanço okumak için değil okuduğunu anlayabilmek, analiz edebilmek için her kişinin az çok bilanço, gelir tablosu ve bazı oranları bir genel kültür bilgisi gibi öğrenmesi gerekir.

İşletme sermayesini iyi yöneten, nakitten nakde çabuk dönebilen işletmeler faaliyetlerini çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirirler.

Çünkü işletme sermayesinin unsurları;

Nakit yönetimini

Alacak yönetimini

Stok yönetimini içerir

Bunlar bir işletmenin en temel, olağan faaliyetlerini yönetebilme yeteneğidir.

Ekonomik koşullar elbette diğer tüm konularda olduğu gibi işletme sermayesi yönetiminde de zorluklar, sıkıntılar getirecektir.

Ancak bazı işletmeler olağan koşullarda, sektörlerinin yükselişte olduğu dönemlerde dahi işletme sermayelerini yönetmekte zorlanırlar.

Nakit yönetimi politikası, kredili satış politikası, tahsilat politikası, stok yönetimi politikası bile belli olmayan, çalışanlar tarafından bilinmeyen yöneticinin bile tanımlamakta zorlandığı bir çok işletme ya kendisini şanssız olarak tanımlar, ya da suçu sadece koşullara atar. Bugün kendinize sorun;

Nakit yönetimi, alacak yönetimi, stok yönetimi konularında