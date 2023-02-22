İSO Başkanı Bahçıvan: Depremler tedarik zincirlerinde aksamalar yaratıyor

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) şubat ayı olağan meclis toplantısı bugün gerçekleşti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin gündemiyle toplanan İSO Meclis Toplantısı'nda yıkımdan zarar gören 11 ildeki toplam girişim sayısının ülkemizin yüzde 12’sini oluşturduğu kaydedildi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 42 bini aşan can kayıpları ve büyük yıkımın unutulmasının mümkün olmadığını belirterek, depremlerin Türkiye ekonomisine etkisinin altını çizdi.

Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, büyük felaketten etkilenen illerin GSYH içindeki payının 2021 yılı itibarıyla yüzde 10’a yakın olduğuna dikkat çekti.

İstanbul depremine dikkat çekti

Depremlerden kalıcı olarak ders alınması gerektiğinin ifade eden Bahçıvan, İstanbul depremi için de acilen bir envanter çalışmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Deprem bölgesiyle ilgili bazı önemli verilerin paylaşılmaya başlandığını belirten Bahçıvan verilerin deprem bölgesiyle ilgili, depremden sonra yapılması gerekenler konusunda açık bir şekilde fikir verdiğini kaydetti.

Deprem bölgesi üretim üssü

Deprem bölgesinin öncelikle ülkenin çok önemli bir üretim üssü olduğunu hatırlatan Bahçıvan, "Özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman. Bu illerimizin her biri kendi içinde çok değerli üretim birikimleri olan, çok kıymetli sanayicilerimizi ve sanayi tesislerimizi barındıran bölgeler’’ açıklamasını yaptı.

"İhracatın yüzde 8'inden fazlası bu illerden"

Depremden etkilenen illerin GSYH içindeki payının 2021 yılı itibarıyla yüzde 10’a yakın olduğunu belirten Bahçıvan,

“Bölgenin Türkiye ekonomisindeki ağırlığında tarım ve hayvancılık öne çıkıyor. Açıklanan son verilere göre, 11 ilimizin tarımsal üretim değeri içindeki payı da yüzde 16’lar civarında. Bölgenin sanayimiz içinde de hafife alınamayacak bir ağırlığı bulunuyor. Bölgemizin imalat sanayi katma değeri içindeki payı 2021 yılı rakamlarıyla yüzde 11,5. Ve yine geride bıraktığımız 2022 yılında imalat sanayi ihracatımızın yüzde 8’inden fazlası bu bölgemizden yapılmış" dedi.

Fabrika hasarları inceleniyor

Fabrikaların şu anda ne kadarının hasarlı olup olmadığının incelendiğini ifade eden Bahçıvan, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin Türkiye ekonomisindeki ağırlığına bakılacak olursa bu ilin toplam nüfusumuzdaki payı yüzde 16,4 düzeyinde. Benzer bir oran istihdam için de geçerli" dedi.

Yıkımdan zarar gören 11 ilin toplam girişim sayısının ülkenin yüzde 12’sini oluşturduğunu söyleyen Bahçıvan, "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmalarımızın 2021 sonuçlarında deprem bölgemizden 153 değerli firmamızın yer aldığını da hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

Bahçıvan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin; tedarik zincirlerinde yarattığı aksamaların neden olduğu altyapı, fiziki sermaye ve işgücü kayıplarının üretim ve tüketim harcamalarına olumsuz etkisi olduğunu belirterek, önemli bir ekonomik etkisinin ağırlığının son derece açık bir şekilde görüleceğini kaydetti.