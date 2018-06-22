'İstanbul, dünyanın moda merkezlerinden biri olacak'
Hazırgiyim ihracatçısı 2 bin 236 firmanın ödüllendirildiği gece, 30 Haziran'da yarışacak TİM başkan adaylarının destek bulma temaslarına sahne oldu. Törende konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul'u dünya çapında moda merkezi yapma hedefini anlattı.
Sercan AKINCI
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) başkan adayları İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) etkinliğinde bir araya geldi.
Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen yıl gerçekleştirilen 17 milyar dolarlık ihracata damga vuran firmalar, önceki gece gerçekleştirilen bir törenle ödüllerini aldı.
Törende konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyonda 5’inci büyük tedarikçi ülke olmasına rağmen dünya ticaretinden hak ettiği payı alamadığına dikkat çekti. Yaklaşık 500 milyar dolar olan küresel ticarette Türkiye’nin payının yüzde 3.4 olduğunu hatırlatan Gültepe,
"Elbette küresel pazardaki payımızı yeterli görmüyoruz. Sektör olarak orta vadede 60 milyar dolarlık ihracat hedefimiz için geçen yıl hazırladığımız ‘Hazırgiyim Sektörü Vizyon Belgesi’ ile oyun planımızı değiştirdik. Yeni vizyonumuz ışığında hazırladığımız 'Dört Dörtlük Eylem Planı'mızı nisan ayında göreve başlar başlamaz uygulamaya koyduk. Anadolu’nun her tarafını üretim üssü yapacağız. Güzel İstanbul’umuzu ise dünyanın belli başlı moda merkezlerinden biri haline getireceğiz" dedi.
Sihirli sözcük: Dijitalleşme
Yeni dönemin sihirli sözcüğünün dijitalleşme olduğunu vurgulayan Gültepe, küresel ticarette oyunun kurallarının yeniden yazıldığını anlattı. Böyle bir dönemde dijital-
leşmeyen şirketlerin ayakta kalma şanslarının yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Gültepe, bu gerçekten hareketle İHKİB Mobil Aplikasyon Uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Bu alanda kamu otoritesinin desteğinin şart olduğuna işaret eden Gültepe, "Dijital dönüşümün özel destek kapsamına alınmasını bekliyoruz. Dijital dönüşüm sektörümüz için daha yüksek katma değerli ihracat, ülkemiz için daha fazla döviz ve cari açığın kapatılmasına daha fazla katkı anlamına geleceğinin bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de konuşmasında, İHKİB’in hazırladığı strateji belgesiyle tüm sektörlere öncü olduğunun altını çizdi. Büyükekşi, 2018’in ilk 5 ayında ihracatta yüzde 10’luk büyü-
me yakalayan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün yılı tüm zamanların ihracat rekoru ile kapatacağına inandığını vurguladı. 30 Haziran’da yapılacak TİM seçimlerini de hatırlatan Büyükekşi, yarışa katılacağını ilan eden 3 adaya başarılar diledi.
58 firmaya platin ödül
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 50 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren 58 firmaya platin, 25 – 50 milyon dolar ihracat yapan 70 firmaya altın, 5 – 25 milyon dolar arasında ihracat gerçekleştiren 509 firmaya gümüş olmak üzere toplamda 2 bin 236 firmaya ödül verildi.
Türkiye hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe toplam ihracatın yüzde 75’ini gerçekleştiren İHKİB’in 11 bin 500’ü aşkın üyesi bulunuyor.