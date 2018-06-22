'İstanbul, dünyanın moda merkezlerinden biri olacak'

Sercan AKINCI

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) başkan adayları İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) etkinliğinde bir araya geldi.

Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen yıl gerçekleştirilen 17 milyar dolarlık ihracata damga vuran firmalar, önceki gece gerçekleştirilen bir törenle ödüllerini aldı.

Törende konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyonda 5’inci büyük tedarikçi ülke olmasına rağmen dünya ticaretinden hak ettiği payı alamadığına dikkat çekti. Yaklaşık 500 milyar dolar olan küresel ticarette Türkiye’nin payının yüzde 3.4 olduğunu hatırlatan Gültepe,

"Elbette küresel pazardaki payımızı yeterli görmüyoruz. Sektör olarak orta vadede 60 milyar dolarlık ihracat hedefimiz için geçen yıl hazırladığımız ‘Hazırgiyim Sektörü Vizyon Belgesi’ ile oyun planımızı değiştirdik. Yeni vizyonumuz ışığında hazırladığımız 'Dört Dörtlük Eylem Planı'mızı nisan ayında göreve başlar başlamaz uygulamaya koyduk. Anadolu’nun her tarafını üretim üssü yapacağız. Güzel İstanbul’umuzu ise dünyanın belli başlı moda merkezlerinden biri haline getireceğiz" dedi.

Sihirli sözcük: Dijitalleşme

Yeni dönemin sihirli sözcüğünün dijitalleşme olduğunu vurgulayan Gültepe, küresel ticarette oyunun kurallarının yeniden yazıldığını anlattı. Böyle bir dönemde dijital-