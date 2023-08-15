İstanbul Kodluyor Projesi’yle 550 genç istihdam edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen "Sosyal Etki Tahvili Lansman Toplantısı"na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kacır, dijitalleşen dünyada artık iş yapış biçimlerinin hızla değiştiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda mevcut mesleklerin birçoğu yok olacağı gibi yeni meslekler de hayatımıza girecek. Bu değişim, handikaplarla birlikte fırsatları da beraberinde getirecek. Biz bu dönüşümü, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmemiz, milli teknoloji hamlesi hedeflerine ulaşmamız için önemli bir fırsat penceresi olarak görüyoruz" dedi.

Yürütülen projelerin değeri 23 milyon euro

Türkiye'nin, nüfusunun ortanca yaşı 33 olan bir ülke olarak büyük bir avantaja sahip olduğunu dile getiren Bakan Kacır, dünyada ve Türkiye'de adından söz ettiren teknoloji girişimlerine, vizyon projelere bakıldığında, hepsinin altında gençlerin imzasının olduğunu söyledi.

Gençlerin geleceğin becerileri ile donatılması için politikalar geliştirdiklerini kaydeden Kacır, "2022 ve 2023'te, bölgesel kalkınmanın öncüsü kalkınma ajanslarımızın odağını 'Genç İstihdamı' temasını belirledik. Ajanslarımız tarafından 'Genç İstihdamı' teması kapsamında yaklaşık 2,5 milyar TL tutarında destek sağladık. Yürütülen uluslararası projelerin toplam değeri 23 milyon euroya ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile birlikte toplam 9 bin 234 gencimizin istihdamına katkı sunduk.

Projelerimiz tamamlandığında ise 71 bin 209 gencimizi istihdama kazandırmış olacağız" diye konuştu. Etki yatırımcılığının, finansal getiri üretirken bir yandan da toplumsal katma değer oluşturan sonuç odaklı bir finansman modeli olduğunu aktaran Kacır, "Etki yatırımını Türkiye'de ana akım yatırım tercihlerinden biri haline getireceğiz. Türkiye'de bir ilk olarak lansmanını yaptığımız 'Genç İstihdamı Sosyal Etki Tahvili Uygulaması: İstanbul Kodluyor Projesi', gençlerimizin istihdamını sağlama yolunda yenilikçi ve özgün bir uygulama olacak.

Proje kapsamındaki hedef grup, son 1 yılda işsiz olan 18- 35 yaş grubundaki gençlerimiz. 1 milyon 250 bin dolar bütçeli bu proje ile 550 gencimizin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdam edilmesini hedefliyoruz. İstanbul'da pilot uygulama olarak başladığımız ilk sosyal etki tahvili uygulaması, gelecek dönemde yürüteceğimiz çalışmalara da örnek olacak. Bizler de bu doğrultuda, yakaladığımız başarı seviyesine göre farklı bölgelerde ve farklı sektörlerde etki yatırımcılığı uygulamalarını yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.