“İzmir, Alman vatandaşlar için bir sağlık üssü olabilir”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Manfred Schröer iki ülke arasındaki ticaretin hızla büyüdüğüne dikkat çekti.

Özgener, dünyada sayılı sağlık turizm merkezlerinden biri haline gelme potansiyeline sahip olan İzmir’in Alman vatandaşlar için bir sağlık üssü olabileceğini söylerken; Schröer, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde yatırım yapmak isteyen Türk firmaların, 100 milyonluk tüketiciye ulaşarak dünyanın en büyük pazarına girme şansını elde edebileceğini ifade etti. “Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Bir Yatırım ve Ticaret Merkezi Olarak Sunduğu Fırsatlar” Toplantısı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Manfred Schröer’in açılış konuşmalarıyla başladı.

NRW Global Business Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya ve NRW Global Business Türkiye Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Akın Okumuş’un bir sunum gerçekleştirdiği toplantıya, T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, İzmir Ticaret Odası Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı ve 100’ün üzerinde İzmir Ticaret Odası üyesi katıldı.

“Birlikte çalışarak rakamları büyütebiliriz”

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin son 5 yılda hız kesmeden büyüdüğüne dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bu bağlamda, 2023 yılında ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 49.6 milyar dolar ile bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını memnuniyetle belirtmek isterim.

Toplam hacme baktığımızda, Türkiye’nin Almanya’ya ihracatının 21 milyar dolar, ithalatının ise 28.6 milyar dolar olduğunu görüyoruz. İzmir özelinde değerlendirdiğimizde ise; İzmir’in Almanya ile olan ticaretinde ihracat fazlası veren bir kent olduğunu görüyoruz. Aynı tabloyu ulusal verilere yansıtmak bizlerin elinde. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri birlikte çalışarak karşılıklı denge içerisinde büyütebiliriz” dedi.

Sağlık turizmini güçlendirelim

İki ülke arasında işbirliği gerçekleştirebilecek sektörler hakkında bilgi veren Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: “Alman vatandaşlarının yaşam süresinin uzun olması ile birlikte; ülkede sağlık yatırımlarının kısıtlılığının tedaviye ulaşma sürelerinin uzamasına neden olduğunu görüyoruz. İzmir, nitelikli kamu ve özel sağlık kuruluşları, uygun iklim koşulları termal tedavi ve konaklama olanaklarına sahip bir kent.

Kentimizin “iyi yaşam” temasından hareket ederek dünyada sayılı sağlık turizm merkezlerinden biri haline gelme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada İnciraltı bölgesinin bu vizyon doğrultusunda değerlendirilmesiyle önemli bir adım atılacağı kanaatindeyiz. Bu durumdan kendimize görev çıkararak, Türkiye ile Almanya arasındaki sağlık turizmini güçlendirecek girişimlere destek verebileceğimizi ve birlikte projeler geliştirebileceğimiz kanaatindeyim.

100 milyon tüketiciye ulaşmak mümkün

Konuşmasında Almanya’nın Türkiye’nin en büyük ihracat partneri konumunda olduğuna dikkat çeken Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Manfred SCHRÖER, “Binlerce Türk şirketi Almanya’da faaliyet gösterirken Türkiye’de de 8000 Alman şirketi bulunuyor. 18 milyonluk nüfusu ile GSYİH’nın yüzde 22’sine sahip olan ve Almanya’nın sanayi merkezi niteliğindeki Kuzey RenVestfalya Eyaletinde 300 Türk şirketi ve 4 Türk Konsolosluğu mevcut. Avrupa’nın tam ortasında yer alan Eyalette yatırım yapmak isteyen firmalar, 100 milyonluk tüketiciye ulaşarak dünyanın en büyük pazarına girme şansını elde edebilir” dedi.