Kadın istihdamındaki artış 250 milyar dolar kazanç sağlar

Başak Nur GÖKÇAM

SKD Türkiye’nin, KPMG iş birliğiyle hayata geçirdiği “İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi”nin 2’inci fazı yayınlandı.

Rapordaki yol haritası ile kadınları ekonomiye kazandıracak sürdürülebilir strateji ve uygulamaların belirlenmesi hedefleniyor. Projeye ilişkin konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, “Cumhuriyetimizin 100. yılında ve yeni dünya düzeninde ülkemiz için eşitsizlikler söz konusu olmamalı” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun “İşin Geleceği 2023” raporuna göre, 2027 yılına kadar 83 milyon kişilik mesleğin ortadan kalkacağını, 69 milyon yeni iş yaratılacağını belirten Edin, “Bu, dünya genelinde istihdamın yüzde 2 azalması anlamına geliyor.

Kadınların iş gücüne dahil edilmesi ise 2025-2026 yıllarında Gayri Safi Milli Hasıla’mızda 250 milyar dolarlık artış getirecek. Bu çok ciddi bir fırsat. Ben, Yol Haritası’nın kadın istihdamını artırmada etki yaratacak uygulamaları hayata geçirmek isteyen şirket ve politika yapıcılara katkı sağlayacak kaynak olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması ve üst pozisyonlarda kadın çalışanların daha fazla rol almasının sağlanmasının yalnızca şirket performansına değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük fayda sağladığını belirten KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan da, “Yapılan çalışmalara baktığımızda, mevcut durumdaki gibi giderse dünya çapında cinsiyet farkını kapatmanın 135 yıl süreceği ön görülüyor.

Süreyi azaltmak için, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadın istihdamının önünde duran cam tavan, fırsat eşitsizliği, ön yargı gibi durumlara yönelik aksiyonlar alarak cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek konularında özel sektör ve paydaşlara önemli bir rol düşüyor” dedi.