Kadınlara 4.3 milyon dolar yatırım sağladı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Fırsat eşitliği alanındaki çalışmalarını ve uygulamalarını “Kadın Platformu” çatısı altında sürdüren Yıldız Holding, 2022’de dahil olduğu WEA -Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı kapsamında 3 yıl için taahhüt ettiği 4 milyon dolarlık yatırım hedefini 1 yılda aşarak 53 girişime 4.3 milyon dolarlık destek sağladı.

Sürdürülebilir bir gelecek için fırsat eşitliğini destekleme amacıyla iki yıl önce Kadın Platformu’nun kuruluşuna imza atan holding, fırsat eşitliği temelli uygulama, proje ve performans verilerini içeren raporunun bu yıl üçüncüsünü yayınladı.

Rapora göre; 2022’de Yıldız Holding ve şirketlerinde kadın çalışan oranı, yeni işe alınan kadın çalışan oranı ve terfi eden kadın çalışan oranı gibi temel parametrelerde artış yaşandı. 75 bini aşkın çalışanın yüzde 41’ini kadınların oluşturduğu Yıldız Holding’de kadın çalışan sayısı en çok artış gösteren şirket ise yüzde 9’u yüzde 14’e taşıyan Bizim Toptan ve yüzde 46’yı yüzde 51’e taşıyan Şok Marketler oldu.

2025’e kadar 5 bin ton alım yapılacak

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, holding olarak kaın çalışan sayısını yüzde 42’ye çıkardıkalrını söyledi. “Daha kapsayıcı ve adil bir iş ortamı oluşturmayı, kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukların farkında olarak eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyoruz” diyen Mutuş, bu hedefin kalıcı olması için 2021 yılında Kadın Platformu’nu kurduklarını hatırlattı.

Kerevitaş’ın SuperFresh markasıyla kadın çiftçileri desteklemek ve tedarik zincirinde fırsat eşitliğini sağlamak için “Tarımın Kadın Yıldızları” projesini başlattıklarını aktaran Mutuş, bu projeyle kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5 bin ton meyve-sebze alım garantisi verildiğini ve projede şu ana dek bin 760 ton ürün alınarak 8 milyon TL’nin üzerinde değer yaratıldığını açıkladı.

Kadın iş ortağı sayısı hızla artacak

Mutuş, kadın girişimcilere yönelik verdikleri destekler hakkında şu bilgileri verdi: “Lady Godiva Girişimi kendi toplumlarında fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve kadınların güçlenmesi için çalışan sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği devam ediyor.

Pladis’in liderlik ekiplerinde kadın temsilini artırmak adına oluşturduğumuz Liderlikte Kadın Ağı üzerinden kadın çalışanlarımız arasındaki bağı destekliyoruz. Seç Market’in de kadın girişimcileri desteklemek amacıyla bu yıl başlattığı ‘Gücünle Gülümse’ projesi ile kendi mağazasının sahibi olan kadın iş ortaklarımızın sayısını hızla artırmayı hedefliyoruz.”

“Kör işe alım süreci başlattık”

İşe alım sürecinde yetkinlik ve yeterliliği dikkate aldıklarını söyleyen Begüm Muşlu, “Önümüze gelen özgeçmişlerde isim ve fotoğrafın üzerini kapatıp sadece işe yeterliliğine bakıyoruz. Yani ‘kör işe alım süreci’ yapıyoruz. Böylece cinsiyeti değil yetenek ve yeterliliği ön plana çıkıyor” dedi.