“Kamu kurumlarıyla sektör arasında köprü işlevi göreceğiz”

Başkan Alişiroğlu derneğin amaçlarını şöyle anlattı: “Öncelikle KOMSAD’ın kurulması ile beraber sektörü ilgilendiren birçok alanda yaşanacak sorunlarda söz hakkı elde ediyor ve gerektiğinde müdahil oluyoruz. Derneğimiz 2024'te basınçlı hava sektörü kendi kimliğini her alanda ortaya koyacak, ileriye dönük projeksiyon oluşturacak, kamu kurumlarıyla sektör arasında köprü işlevi görecek, sorun ve ihtiyaçları tespit edip, çözümler üretecek.

Derneğimiz eğitim faaliyetleri düzenleyecek, kaliteyi ön plana çıkartacak, standartların ve mevzuatın oluşturulması ve revize edilme süreçlerine katkı sağlayacak ve müdahil olacak. Dernek olarak sektörün dış ülkeler ile olan iş birliğini organize etmeyi, uluslararası çalışmaların içinde yer almayı da hedefliyoruz.”

“Stratejik bir ürün”

Kompresörün stratejik ürün statüsüne alınması gereken bir makine olduğunu vurgulayan Murat Alişiroğlu, Türkiye’deki üretim olanaklarını şöyle özetledi: “Bugün dünyada denizaltı kompresörü üreten dört ülkeden biriyiz.

İzmir merkezli bir firmamız denizaltı kompresörü üretip ABD donanmasına kadar satıyor. Yine dünyada turbo kompresör üreten 8 ülkeden biriside Türkiye’dir. Firmalarımız üretiyor, fakat gerek özel gerekse kamu kurumlarına ürün satarken negatif ayrımcılığa maruz kalıyorlar.”

Türkiye’de yıllık 15 bin-17 bin adet vidalı kompresör üretimi olduğunu söyleyen KOMSAD Başkanı Alişiroğlu, geçen yıl bu sayının 15 bin adetin altına gerilediği bilgisini paylaştı. Alişiroğlu bu durumu şöyle açıkladı: “Çok farklı yollarla ülkeye giren Çin malı kompresörler üretimin düşmesine neden oluyor. Şu anda Çin malı kompresör girişi 5 bin adetlere ulaşmış durumda ve bu da pazarın yaklaşık yüzde 35’ine denk geliyor. Sektör bu nedenle üretimden çıkıyor ve yatırımlarını başka sektörlere kaydırıyor. Bunun sıkıntısını ilerde başta Çin malı kompresör alanlar ve yerli ürün tercih etmeyen kurumlar yaşayacak.”