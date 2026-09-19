Karadeniz: Üretimi koruyamayan ekonomiler kalıcı refah oluşturamaz
Türkiye’de sanayinin tüm zorluklara rağmen bugüne kadar üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatını artırmaya devam ettiğini belirten Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Karadeniz, Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasının yolunun üretimden, teknolojiden ve sanayiden geçtiğini vurguladı.
Hüseyin VATANSEVER
Ömer Karadeniz, “Bugün atılacak doğru adımlar yalnızca sanayiciyi değil, ihracatı, istihdamı ve ülkemizin küresel rekabet gücünü de güçlendirecek. Üreten, yatırım yapan ve katma değer oluşturan bir ekonomi, Türkiye’nin yeni büyüme döneminin en sağlam temeli olacak” diye konuştu.
Küresel pazarlarda rekabetin gün geçtikçe yoğunlaştığını belirten Karadeniz, Türkiye’nin üretim maliyetleri, finansman giderleri ve döviz kuru arasındaki dengenin ihracatçı açısından dikkatle yönetilmesi gerektiğini söyledi.
“Yeni hikâye sanayiyle yazılmalı”
Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların makroekonomik göstergelerde olumlu sinyaller verdiğini belirten Ömer Karadeniz, sürdürülebilir büyümenin ancak üretim odaklı politikalarla mümkün olacağını söyledi. Sanayinin büyüme, ihracat ve istihdamın temel taşı olduğunu anımsatan Ömer Karadeniz, “Enflasyonla mücadele elbette önemli. Ancak üretim gücünü koruyamayan ekonomiler kalıcı refah oluşturamaz.
Türkiye’nin yeni büyüme hikâyesi üretim ve sanayiyle yazılmalı” ifadesini kullandı. Son dönemde açıklanan ekonomik verilerin dezenflasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeyi gösterdiğine dikkat çeken Karadeniz; buna karşın yüksek finansman maliyetleri, yatırım iştahındaki zayıflama ve imalat sanayindeki daralmanın reel sektör açısından önemli riskler oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. İlk çeyrek büyüme verilerinde sanayinin ekonominin gerisinde kaldığını hatırlatan Ömer Karadeniz, üretim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımların hızlandırılması gerektiğini belirtti. Karadeniz, “Sanayi yatırımlarını artıracak, ihracatı teşvik edecek ve katma değerli üretimi büyütecek politikalar öncelikli hale gelmeli. Tüketimle desteklenen büyüme kısa vadede rakamlara olumlu yansıyabilir. Ancak uzun vadede sürdürülebilir kalkınmanın yolu üretimden geçiyor” ifadelerini kullandı.