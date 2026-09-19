Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hüseyin VATANSEVER

Ömer Karade­niz, “Bugün atılacak doğru adım­lar yalnızca sanayiciyi değil, ih­racatı, istihdamı ve ülkemizin küresel rekabet gücünü de güç­lendirecek. Üreten, yatırım ya­pan ve katma değer oluşturan bir ekonomi, Türkiye’nin yeni bü­yüme döneminin en sağlam te­meli olacak” diye konuştu.

Kü­resel pazarlarda rekabetin gün geçtikçe yoğunlaştığını belirten Karadeniz, Türkiye’nin üretim maliyetleri, finansman giderleri ve döviz kuru arasındaki denge­nin ihracatçı açısından dikkatle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

“Yeni hikâye sanayiyle yazılmalı”

Türkiye ekonomisinde enf­lasyonla mücadele kapsamında atılan adımların makroekono­mik göstergelerde olumlu sin­yaller verdiğini belirten Ömer Karadeniz, sürdürülebilir büyü­menin ancak üretim odaklı po­litikalarla mümkün olacağını söyledi. Sanayinin büyüme, ih­racat ve istihdamın temel taşı olduğunu anımsatan Ömer Ka­radeniz, “Enflasyonla mücade­le elbette önemli. Ancak üretim gücünü koruyamayan ekono­miler kalıcı refah oluşturamaz.

Türkiye’nin yeni büyüme hikâ­yesi üretim ve sanayiyle yazıl­malı” ifadesini kullandı. Son dö­nemde açıklanan ekonomik ve­rilerin dezenflasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeyi göster­diğine dikkat çeken Karadeniz; buna karşın yüksek finansman maliyetleri, yatırım iştahındaki zayıflama ve imalat sanayinde­ki daralmanın reel sektör açısın­dan önemli riskler oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. İlk çey­rek büyüme verilerinde sanayi­nin ekonominin gerisinde kaldı­ğını hatırlatan Ömer Karadeniz, üretim kapasitesinin güçlendi­rilmesine yönelik adımların hız­landırılması gerektiğini belirtti. Karadeniz, “Sanayi yatırımları­nı artıracak, ihracatı teşvik ede­cek ve katma değerli üretimi bü­yütecek politikalar öncelikli hale gelmeli. Tüketimle desteklenen büyüme kısa vadede rakamlara olumlu yansıyabilir. Ancak uzun vadede sürdürülebilir kalkınma­nın yolu üretimden geçiyor” ifa­delerini kullandı.