Karadeniz ve Hürmüz'deki gerilim tahıl ticaretini tehdit ediyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Toplantının açılışında konu­şan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Rusya-Ukrayna Sa­vaşı'nın yalnızca üretim alanla­rını değil, limanları, ticari gemi­leri ve uluslararası ticaret güzer­gâhlarını da etkilediğini söyledi.

Karadeniz'in dünya tahıl tica­reti açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Tirya­kioğlu, limanlara ve ticari gemi­lere yönelik saldırıların küre­sel gıda arz güvenliği açısından risk oluşturduğunu ifade etti. Bu hatta yaşanabilecek uzun süre­li kesintilerin tahıl fiyatlarında yükselişe neden olabileceğini ve özellikle ithalata bağımlı ülke­leri olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Benzer risklerin Hürmüz Bo­ğazı'nda da yaşandığını dile ge­tiren Tiryakioğlu, bölgedeki gü­venlik sorunlarının deniz taşı­macılığını zorlaştırdığını, petrol fiyatlarıyla birlikte navlun ve lo­jistik maliyetlerinde dalgalan­malara yol açtığını söyledi.

Türkiye'nin ticaret koridorla­rının açık tutulmasına yönelik diplomatik girişimlerinin öne­mine dikkat çeken Tiryakioğlu, "Tahıl ve enerji ticaretinde ya­şanabilecek her aksama üretim maliyetlerinden tüketici fiyat­larına kadar geniş bir alanı et­kiliyor. Bu nedenle uluslarara­sı ticaret yollarının güvenliğinin korunması büyük önem taşıyor" dedi.

Akdeniz ÜPAK üçüncü sıraya yükseldi

GTB Yönetim Kurulu Başka­nı Mehmet Akıncı da borsanın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akdeniz ÜPAK'ın ye­ni hasat döneminde Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlemle­rinde faaliyet gösteren ürün pi­yasası aracı kurumları arasında üçüncü sıraya yükseldiğini be­lirten Akıncı, ürün piyasaların­da güvenli ve şeffaf işlem altya­pısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Antep fıstığında hasat başlı­yor Yaklaşan Antep fıstığı sezo­nuna ilişkin değerlendirmeler­de bulunan Akıncı, Barak böl­gesinde erkenci kırmızı ben fıstığın görülmeye başlandığını, hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanacağını ifade etti.

Antep fıstığının Gaziantep ekonomisi ve tarımsal ihracat açısından stratejik bir ürün ol­duğuna işaret eden Akıncı, ürün kalitesinin korunması, doğru zamanda hasat yapılması, uygun kurutma ve depolama koşulları­nın sağlanması ile ürünün kayıt­lı ticaret sistemine kazandırıl­masının sektörün sürdürülebi­lirliği açısından önem taşıdığını söyledi