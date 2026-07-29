Karadeniz ve Hürmüz'deki gerilim tahıl ticaretini tehdit ediyor
Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) temmuz ayı olağan meclis toplantısında küresel tahıl ticaretindeki gelişmeler, jeopolitik risklerin gıda arzına etkileri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımları, Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumu'nun (ÜPAK) çalışmaları ve yaklaşan Antep fıstığı hasat sezonu değerlendirildi.
Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yalnızca üretim alanlarını değil, limanları, ticari gemileri ve uluslararası ticaret güzergâhlarını da etkilediğini söyledi.
Karadeniz'in dünya tahıl ticareti açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Tiryakioğlu, limanlara ve ticari gemilere yönelik saldırıların küresel gıda arz güvenliği açısından risk oluşturduğunu ifade etti. Bu hatta yaşanabilecek uzun süreli kesintilerin tahıl fiyatlarında yükselişe neden olabileceğini ve özellikle ithalata bağımlı ülkeleri olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.
Benzer risklerin Hürmüz Boğazı'nda da yaşandığını dile getiren Tiryakioğlu, bölgedeki güvenlik sorunlarının deniz taşımacılığını zorlaştırdığını, petrol fiyatlarıyla birlikte navlun ve lojistik maliyetlerinde dalgalanmalara yol açtığını söyledi.
Türkiye'nin ticaret koridorlarının açık tutulmasına yönelik diplomatik girişimlerinin önemine dikkat çeken Tiryakioğlu, "Tahıl ve enerji ticaretinde yaşanabilecek her aksama üretim maliyetlerinden tüketici fiyatlarına kadar geniş bir alanı etkiliyor. Bu nedenle uluslararası ticaret yollarının güvenliğinin korunması büyük önem taşıyor" dedi.
Akdeniz ÜPAK üçüncü sıraya yükseldi
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da borsanın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akdeniz ÜPAK'ın yeni hasat döneminde Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlemlerinde faaliyet gösteren ürün piyasası aracı kurumları arasında üçüncü sıraya yükseldiğini belirten Akıncı, ürün piyasalarında güvenli ve şeffaf işlem altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Antep fıstığında hasat başlıyor Yaklaşan Antep fıstığı sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akıncı, Barak bölgesinde erkenci kırmızı ben fıstığın görülmeye başlandığını, hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanacağını ifade etti.
Antep fıstığının Gaziantep ekonomisi ve tarımsal ihracat açısından stratejik bir ürün olduğuna işaret eden Akıncı, ürün kalitesinin korunması, doğru zamanda hasat yapılması, uygun kurutma ve depolama koşullarının sağlanması ile ürünün kayıtlı ticaret sistemine kazandırılmasının sektörün sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını söyledi