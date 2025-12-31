KASAD Başkanı Alican Duran: Parite kazanç yazdırmıyor ancak zararımızı kapatıyor
Yılın başında işçilik dahil diğer maliyetlerin geçmiş enflasyon kadar arttığını belirten Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, kur artışı kaynaklı parite gelirinin yılın ikinci yarısından sonra etki ettiğini, bunun da ancak zararı kapatmaya yettiğini söyledi.
Recep ERÇİN
İhracata çalışan sanayici yılın başında geçmiş enflasyona endeksli fiyatlamalar nedeniyle ilk yarıda kayıp yaşıyor. Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, “Maliyetlerimiz yılın başında artıyor. Ama kur artışı kaynaklı parite kazancı sonradan geliyor. Bu yüzden yılın ilk aylarını zararla geçiriyoruz.
İkinci yarıdan itibaren artı yazmaya başlayan parite ancak zararımızı kapatmaya yetiyor” dedi. KASAD Yönetim Kurulu’nun katıldığı yıl değerlendirmesi sohbet toplantısında sorularımızı yanıtlayan Duran, “2025 yılında sektörümüz, AB'deki durağanlığa rağmen tonaj ve ciroda istikrarlı bir yıl geçirdi. Avrupa’daki durgunluktan kaynaklı istediğimiz hedeflere ulaşamadık ama mevcudu koruduk” diye konuştu.
Duran, “Net ihracatçı olduğumuz için giderler Türk lirası gelirlerimiz ise döviz. Böylece olunca ne yazık ki kurların enflasyonla paralel artmaması tüm ihracatçı sektörleri vuruyor. Yeni yılda hepimiz şirketlerimizde çalışanlarımıza zam yapacağız. Alacağımız hizmetlerin maliyeti de enflasyon kadar artacak. Bunun etkisi 6. ve 7. aya kadar sürecek. Bu maliyetin yönetimi için ciddi çalışma yapmamız lazım. Üç yıldır bunu yaşıyoruz.
İlk çeyrekler kötü geçiyor” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar müşteri kaybetmemek için zararı sineye çekmelerine rağmen kayıp noktasına kadar düştüklerini kaydeden Duran, “İspanyol ambalajcılar bize rakip çıktı. Avrupa, üretici sektörlerine yüksek oranlarda hibeler veriyor. Örneğin 5 milyonluk yatırımın 3 milyonu hibe olarak veriliyor. Bu da adil olmayan bir rekabet getiriyor. Bizde %50’den aşağı leasing yok. %30 daha eklersen 5 milyon euroluk makine 8,5 milyon euro oluyor” bilgilerini paylaştı.
“Süreci yönetemeyen şirketler artık düşecek”
2026 beklentilerini de anlatan Duran, “2025 ile aynı tonda gider. Avrupa’da ilk çeyrekte talep düşük kalır. Kuvvetli şirketler bu işten nemalanır, yönetemeyenler zaten artık düşecek. Konkordatolar da aynı ayarda devam eder. Anladığımız kadarıyla ekonomi çok ısıtılmayacak. Ancak 2027 ile birlikte artık büyüme evresine geçilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Çin’den pazar alma şansı ortaya çıktı
Duran, “ABD pazarı ise on sene önce bizler için rüya idi. Artık bir numaralı hedef pazarımız. Daha çok gidilecek yol var. Çin, ABD’yi besliyordu. Şu anda yaşanan tersine durum sayesinde Çin’den vazgeçilen talep sayesinde bizlere fırsat kapısı açıldı. Birçok sektörde Çin pazarları kapatırken, ABD’nin tavrı sayesinde orada Çin’den pazar alma şansını elde ettik" dedi.
“Nakit akışını yönetemeyenler için 2026 sıkıntılı geçecek”
KASAD Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi Burhan Özdemir, “Yatırımlara devam ediyoruz. Bu yatırımları yapmazsak verimliliği artırmazsak kârlılık daha da aşağı gider” dedi. Sektörün yetişmiş personel açığına dikkat çeken Özdemir, “Hem mavi yakada hem de teknisyen de sorun yaşıyoruz.
Gençler sanayide çalışmak yerine AVM’de bekçi olmayı tercih ediyorlar” diye konuştu. Gelecek yıl nakit akışı zayıf olan firmalarda sıkıntı beklediğini ifade eden Özdemir, “Nakit akışının en önemli olacağı sene olacak. Şirket birleşmeleri mümkün hale gelebilir. Konsolidasyon bekliyoruz. Yabancı da gelip alabilir. Türkiye’de para pahalı Avrupa’da ise paraya ulaşmak kolay. Sektör 2027’de gelecek dalgaya hazırlık yapıyor. Sektör Ar-Ge’ye çok önem veriyor” bilgilerini aktardı.