KASAD Başkanı Alican Duran: Parite kazanç yazdırmıyor ancak zararımızı kapatıyor

Recep ERÇİN

İhracata çalışan sanayici yı­lın başında geçmiş enflasyo­na endeksli fiyatlamalar nede­niyle ilk yarıda kayıp yaşıyor. Kar­ton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, “Maliyetlerimiz yı­lın başında artıyor. Ama kur artışı kaynaklı parite kazancı sonradan geliyor. Bu yüzden yılın ilk ayları­nı zararla geçiriyoruz.

İkinci yarı­dan itibaren artı yazmaya başlayan parite ancak zararımızı kapatma­ya yetiyor” dedi. KASAD Yönetim Kurulu’nun katıldığı yıl değerlen­dirmesi sohbet toplantısında soru­larımızı yanıtlayan Duran, “2025 yılında sektörümüz, AB'deki dura­ğanlığa rağmen tonaj ve ciroda is­tikrarlı bir yıl geçirdi. Avrupa’daki durgunluktan kaynaklı istediğimiz hedeflere ulaşamadık ama mevcu­du koruduk” diye konuştu.

Duran, “Net ihracatçı olduğu­muz için giderler Türk lirası ge­lirlerimiz ise döviz. Böylece olun­ca ne yazık ki kurların enflasyonla paralel artmaması tüm ihracatçı sektörleri vuruyor. Yeni yılda he­pimiz şirketlerimizde çalışanları­mıza zam yapacağız. Alacağımız hizmetlerin maliyeti de enflasyon kadar artacak. Bunun etkisi 6. ve 7. aya kadar sürecek. Bu maliyetin yönetimi için ciddi çalışma yap­mamız lazım. Üç yıldır bunu yaşı­yoruz.

İlk çeyrekler kötü geçiyor” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar müşteri kaybetmemek için zararı sineye çekmelerine rağmen kayıp noktasına kadar düştüklerini kay­deden Duran, “İspanyol ambalajcı­lar bize rakip çıktı. Avrupa, üretici sektörlerine yüksek oranlarda hi­beler veriyor. Örneğin 5 milyonluk yatırımın 3 milyonu hibe olarak veriliyor. Bu da adil olmayan bir re­kabet getiriyor. Bizde %50’den aşa­ğı leasing yok. %30 daha eklersen 5 milyon euroluk makine 8,5 milyon euro oluyor” bilgilerini paylaştı.

“Süreci yönetemeyen şirketler artık düşecek”

2026 beklentilerini de anlatan Duran, “2025 ile aynı tonda gider. Avrupa’da ilk çeyrekte talep düşük kalır. Kuvvetli şirketler bu işten nemalanır, yönetemeyenler zaten artık düşecek. Konkordatolar da aynı ayarda devam eder. Anladığı­mız kadarıyla ekonomi çok ısıtıl­mayacak. Ancak 2027 ile birlikte artık büyüme evresine geçilmesi­ni bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin’den pazar alma şansı ortaya çıktı

Duran, “ABD pazarı ise on sene önce bizler için rüya idi. Artık bir numaralı hedef pazarımız. Daha çok gidilecek yol var. Çin, ABD’yi besliyordu. Şu anda yaşanan tersi­ne durum sayesinde Çin’den vaz­geçilen talep sayesinde bizlere fır­sat kapısı açıldı. Birçok sektörde Çin pazarları kapatırken, ABD’nin tavrı sayesinde orada Çin’den pa­zar alma şansını elde ettik" dedi.

“Nakit akışını yönetemeyenler için 2026 sıkıntılı geçecek”

KASAD Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi Burhan Özdemir, “Yatırımlara devam ediyoruz. Bu yatırımları yapmazsak verimliliği artırmazsak kârlılık daha da aşağı gider” dedi. Sektörün yetişmiş personel açığına dikkat çeken Özdemir, “Hem mavi yakada hem de teknisyen de sorun yaşıyoruz.

Gençler sanayide çalışmak yerine AVM’de bekçi olmayı tercih ediyorlar” diye konuştu. Gelecek yıl nakit akışı zayıf olan firmalarda sıkıntı beklediğini ifade eden Özdemir, “Nakit akışının en önemli olacağı sene olacak. Şirket birleşmeleri mümkün hale gelebilir. Konsolidasyon bekliyoruz. Yabancı da gelip alabilir. Türkiye’de para pahalı Avrupa’da ise paraya ulaşmak kolay. Sektör 2027’de gelecek dalgaya hazırlık yapıyor. Sektör Ar-Ge’ye çok önem veriyor” bilgilerini aktardı.