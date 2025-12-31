Matlı: Küresel riskler baskı oluşturuyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Oda­sı (BTSO) Başkan Adayı Özer Matlı, yaklaşan yeni yıl öncesin­de iş dünyasının gündemini de­ğerlendirdi.

Dünya ekonomisindeki belir­sizliklerin tedarik zincirlerini, enerji ve hammadde maliyetle­rini etkilediğini, Türkiye’de ise enflasyonla mücadele ve finan­sal istikrarın öncelikli olduğunu vurgulayan Matlı, “Dünya eko­nomisi; jeopolitik riskler, bölge­sel çatışmalar, ticaret savaşla­rı ve artan korumacı politikalar nedeniyle belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemden geçmek­tedir.

Bu tablo, tedarik zincirle­rinde kırılganlıkları artırmakta; enerji, hammadde maliyetleri ve finansmana erişim koşulla­rı tüm sektörler açısından or­tak risk alanları olarak öne çık­maktadır. Türkiye ekonomisin­de ise enflasyonla mücadelede kararlılıkla atılacak adımların, önümüzdeki dönemde finansal istikrarı güçlendirmesi ve reel sektör üzerindeki baskıyı kade­meli olarak azaltması beklen­mektedir” dedi.

Sanayi ve üretimde yeniden güçlü toparlanma vurgusu

Sanayi ve üretim cephesin­de yaşanan dönüşüme değinen Matlı, küresel talepteki dalga­lanmalar, yeşil dönüşüm zorun­luluğu ve dijitalleşme süreçle­rinin üretim modellerini yeni­den şekillendirdiğini kaydetti. Türkiye’de tekstil, otomotiv ve makine gibi öncü sektörlerin; yüksek maliyetler ve dış pazar­lardaki durgunluğa rağmen re­kabet gücünü koruma mücade­lesi verdiğini ifade eden Özer Matlı, “Öngörülebilir para po­litikaları, üretimi destekleyen yapısal reformlar ve sanayiciye nefes aldıracak uygulamalarla birlikte imalat sanayiinde to­parlanmanın güçlenmesi müm­kün olacaktır” diye konuştu.

“Hedefimiz: güçlü, kapsayıcı ve çözüm odaklı bir BTSO”

Bursa’ya hizmeti bir görev de­ğil, bir sorumluluk ve gönül me­selesi olarak gördüğünü vur­gulayan Özer Matlı, “Bursa’nın ortak vizyonu ve gücü teme­linde, üyelerinin sorunlarını ve beklentilerini merkeze ko­yan, çözüm odaklı ve güçlü bir oda yapısını birlikte inşa etmek istiyoruz. Sanayicimizin, tüc­carımızın, girişimcimizin ve KOBİ’lerimizin yanında duran; sadece bugünü değil, yarını da planlayan bir anlayışla çalışaca­ğız. Bursa’nın potansiyelini doğ­ru stratejilerle harekete geçiren, kentimizin ekonomik gücünü ulusal ve küresel ölçekte daha ileriye taşıyan bir BTSO için yo­la çıkıyoruz” dedi.