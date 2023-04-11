KOSBİ yatırımlara hız verdi, 130 şirket yeni yatırım için başvuru yaptı

Özlem Sarsın

İzmir’in, en büyük alanına sahip organize sanayi bölgesi olan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), 2023 yılında alt yapı yatırımlarının büyük bölümünü tamamlayarak, bölge sanayicisine daha iyi hizmet vermeyi hedefliyor. 2023 yılında yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, bölgeye yatırımların her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Yaklaşık 100 milyon dolarlık daha yatırıma ihtiyaç olduğunu belirten Diren, bu yatırımın 20 milyon dolarını Dünya Bankası’ndan karşılamak üzere onay sürecinin devam ettiğini söyledi. 2021 yılından itibaren yoğun bir yatırım sürecine girdiklerini söyleyen Erol Diren, “Alt yapı yatırımlarımıza hız verdik.

Bölgemizdeki üç parçadan oluşan parselasyon planlarının ilk iki etabını tamamladık. Sanayicilerimiz yatırımlarına bu alanlarda başladı. 3. etap parselasyon çalışmalarının da 2023 yılında tamamlanması için çalışıyoruz” dedi.

Kemalpaşa OSB’nin 1300 hektarlık alanı ile İzmir’in en büyük OSB’si olduğunu söyleyen Diren, “518 adet parselimiz dolu, 630 adet parselimizde de yatırım yapılacak parseller var. Geçen sene 130 fabrika yeni yatırım yapmak için ruhsatlarını aldı ve yatırımlarına başladı.

Yeni ruhsatlarla birlikte fabrika sayımız ve bölgede istihdam edilen çalışan sayısı da artış gösterdi. Şu an bölgede yaklaşık 26 bin 500 çalışan mevcut” dedi. Kemalpaşa OSB’nin sınırlarının yanında EBSO, İZTO ve EİB işbirliği ile bir ‘Lojistik Köyü’ projesinin de hayata geçirileceğini belirten Diren, alt yapı yatırımlarının tamamlandığı proje ile sanayicilerin demir yolu taşımacılığı ile Çandarlı Limanı’na ulaşacağını ifade etti.

Diren, “Lojistik Köyü’nün yakın zamanda devreye girmesini bekliyoruz. Burası İzmir’in bir ihracat üssü olacak. Buradaki demiryolları Çandarlı Limanı’na bağlanacak. İleride Alsancak Limanı’na da bir hat bağlanması planlanıyor” bilgisini verdi.

Diren, pandemiden beri süre gelen ekonomik belirsizliklerin de bir an önce giderilmesi, yatırımcıların ve üreticilerin önündeki sıkıntıların ortadan kaldırılması gerektiğine de değinerek, “Şu anki durum yatırım yapmak isteyenleri beklemeye itiyor. Sanayiciler, kaynak bulamıyor, işlerini çevirmekte zorlanıyor, firmalar hesabını çok iyi yapmalı. Ekonominin genel gidişatında bir belirsizlik var. Bu sorunların bir an evvel çözülmesi gerekiyor” diyerek sözlerine son verdi.