Krediye erişim çözüldü, finansman maliyeti hâlâ yüksek

Güneş DOĞDU SOYLU

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin (GAİB) düzenlediği ödül töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, uygun maliyetler ile finansa erişim konusunda büyük sıkıntılar çekildiğini dile getirdi. Ekonomi yönetiminin ihracatçıları desteklediklerinin altını çizen Gültepe, “Krediye erişim sorunu büyük ölçüde çözüldü ancak finansman maliyetlerimiz yüksek. Bu maliyetlerinde yapacağımız istişare toplantılarımız ile çözüleceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) düzenlediği ödül gecesiyle 2022 yılında ihracatlarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde fark yaratan, bölge ve ülke ekonomisine en fazla katkıda bulunan firmaları ödüllendirdi. Bölgenin ihracat şampiyonu Altunkaya İnşaat Nakliyat Gıda Tic. A.Ş. olurken onu Sanko Dış Tic. A.Ş., Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. ve Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. takip etti. Programın açılış konuşmasını yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, son yıllardaki bölgesel ve küresel krizlere rağmen bölgenin güçlü ihracat istatistikleri yakaladığına dikkat çekti.

Kileci, 2022 yılında 12,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen bölge ihracatını değerlendirerek “Bölgesel ve global çapta yaşanan olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımız 2022 yılını da rekorlarla kapatarak bizi gururlandırdı. Depremden ve küresel krizden dolayı rakamlarımız biraz gerilese de bölgemizin gayretli ihracatçılarının düşüşü telafi edeceğine olan inancımız tam” dedi.

İhracatın ülke ekonomisinin lokomotifi olduğuna değinen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, küresel pazarlardaki daralma ve yüksek maliyetler nedeniyle rekabetçiliğin zarar görmesine rağmen ihracatçıların yılmadan çalıştığını söyleyerek şöyle devam etti; “Geçen ay son derece başarılı bir ihracat performansı gösterdik. 22,9 milyar dolar ile en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık.

10 aylık ihracatımıza baktığımızda 210 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artışa geçtik.” Küresel pazarlarda talebin yavaşlamasını sürdürdüğünü dile getiren Mustafa Gültepe, yüksek maliyetler nedeniyle ihracatta rekabetçiliğin zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Üstüne bir de yaşadığımız deprem felaketi tuz biber oldu.

Deprem, 6’sı GAİB bölgesinde olmak üzere 11 ilimizde üretimi durdurma noktasına getirdi. Ancak yılmadık. Şanlıurfa ve Adıyaman’ın ihracatı geçen yıla göre artıya geçti. Bölgede üretimin ve ihracatın yeniden ayağa kalkması için emeğini, yüreğini, aklını, ortaya koyan girişimcilerimizi tebrik ediyorum.”

Finansa erişim konusunda büyük sıkıntılar çekildiğini dile getiren Gültepe, “Ankara’da sesimize kulak veren bir ekonomi yönetimimiz var. Son dört beş ayda krediye erişim konusunda çok önemli adımlar atıldı. Öte yandan TİM olarak kamu ve özel 11 banka ile iyi bir kredi protokolü imzaladık. Protokolde 1 milyar dolar kredi hacmi öngörüyorduk. İki ayda bu hacmin çok daha üstüne çıktık.

15 Kasım itibariyle yaklaşık 5 bin firmamızın kullandığı kredi tutarı 1.7 milyar doları aştı. Son olarak Eximbank kredilerinde, teminat mektubu sorunu özellikle yüksek teknoloji üreten firmalarda büyük oranda çözüldü. Krediye erişim sorunu büyük ölçüde çözüldü ancak finansman maliyetlerimiz yüksek. Bu maliyetlerinde yapacağımız istişare toplantılarımız ile çözüleceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Güneydoğu Anadolu'nun ödül alan firmaları

İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde şampiyonluk ödülünü alan Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya başarılarını ekip başarısına bağlayarak şunları ifade söyledi, “Bu ödülü bütün Altunkaya çalışanları adına alıyorum. Başarı bir ekip işidir, bu başarıda bizler kadar çalışanlarımızın ve emek verenlerimizin büyük katkısı vardır.

Elbette Altunkaya Grup olarak farklı sektörlerde ki yatırımlarımız devam ederken üretimimizi ve istihdamımızı arttırarak dünyanın farklı ülkelerine daha fazla ihracat yapmayı hedefliyoruz.” Dünyanın 196 ülkesine ihracat gerçekleştiren ve 16 binin üzerindeki ihracatçı ordusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en fazla ihracat yapan şirketleri ise şöyle;

1-Altunkaya İnşaat Nakliyat Gıda Tic. A.Ş.

3-Sanko Dış Tic. A.Ş.

4-Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

5-Şölen Çikolata Gıda San.ve Tic. A.Ş.

6-Dia Bakliyat A.Ş.

7-Kadooğlu Yağ San. ve Tic.A.Ş.

8-Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.

9-Nadir Yağ San. Ve Tic. A.Ş.

11-Erol Dış Tic.Ltd.Şti

12-Akınal Sentetik Teks. San.ve Tic. A.Ş.

13-Sayınlar Gıda Mad. San. Tic. A.Ş.

15-Durmaz İhracat Ve İthalat Demir San. Tic. Ltd. Şti.

16-Makbaş Alüminyum Profil İnşaat San. ve Tic.Ltd. Şti.

17-Paklar Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.

20-Karafıber Tekstil San. ve Tic. A.Ş.