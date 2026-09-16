KTO TEKMER Kayseri'de teknoloji ve girişimciliği destekleyecek

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Hisarcıklıoğlu, teknoloji ve girişimcilik alanındaki çalışmaları nedeniyle KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimini tebrik etti.

KTO TEKMER faaliyete hazırlanıyor

KOSGEB tarafından onaylanan KTO TEKMER projesinde fiziki altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Gülsoy, merkezin toplam 1.700 metrekarelik alanda hizmet vereceğini söyledi. Merkezde robotik, makine, elektrik-elektronik, yazılım, dijitalleşme ve yapay zeka alanlarında çalışan girişimcilere destek verilmesi planlanıyor.

TEKMER’in girişimciler, sanayiciler, yatırımcılar, melek yatırımcılar ve risk sermayesi fonlarını bir araya getiren bir ekosistem olarak tasarlandığını belirten Gülsoy, merkezin Kayseri sanayisinin yenilikçi ürün ve üretim yöntemleri geliştirmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

İnovasyon kampüsünde yatırım hazırlığı

KTO İnovasyon Kampüsü’nün de yatırım aşamasına geldiğini belirten Gülsoy, yaklaşık 15 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak kampüsün yapımına kısa süre içinde başlanacağını açıkladı. Kampüste teknoloji merkezi, sektörel mükemmeliyet merkezleri, start-up ve yatırımcı ofislerinin yer alması planlanıyor.

Gülsoy, kampüsle Kayseri sanayisinin teknolojik dönüşümünü, dijitalleşmesini ve katma değerli ürün geliştirme kapasitesini destekleyecek bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimi

Ziyaret kapsamında DigiConnect projesi hakkında da bilgi verildi. Çek Ticaret Odası ve VOKA Vlaams-Brabant ortaklığında yürütülen proje ile KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerinin hızlandırılması ve uluslararası pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Proje kapsamında dijital iş birliği platformunun yanı sıra eğitim, iş forumları ve B2B görüşmeleri düzenleniyor.