Maden Platformu sözcülüğüne Mehmet Yılmaz seçildi

Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği’nin (TÜMMER) Ankara’daki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda sektör gündemindeki önemli konular da masaya yatırıldı.

Maden Platformu yeni dönem sözcüsü Mehmet Yılmaz, Türkiye madencilik sektörünün ortak sesi olma hedefiyle yola çıkan Maden Platformu’nun, kısa sürede kamu otoritesi tarafından itibar gören önemli bir yapı haline dönüştüğüne dikkat çekti.

Mehmet Yılmaz, platformun önceki dönem sözcülüğünü yürüten İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya’ya teşekkürlerini sunarak, “37 yıldır yer altı kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmaktan son derece gurur ve mutluluk duyuyorum. Madencilik sektörünün ayağa kaldırılması, cari açığın azaltılması, istihdamın artırılması, dışa giden kaynakların ülke içinde kalması noktasında elimizden geleni yapacağız. Geçmiş dönemde sektörümüz adına çok önemli işlere imza atıldı. Bu yeni dönemde kurumsal yapıyı güçlendirerek, Platformumuzu ‘sektörel sorunların çözüm adresi’ olarak konumlandıracağız. Bu çatı altında tek ve güçlü bir ses oluşturarak Türkiye madenciliğini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Madencilik ülke ekonomisinin itici gücü olacak”

Madencilik sektörünün gelişiminin önemini vurgulayan Yılmaz, “Türkiye, bir süredir yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle ilerlemeye çalışıyor. Sektör olarak biz de tam olarak bu stratejiye uyumlu adımlar atmayı arzu ediyoruz. Ancak bunu yapabilmemizin önünde bazı engeller ve çözüm bekleyen çok ciddi problemler var. Yeni ekonomi yönetimi ile uyumlu bir çalışma içinde bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Önündeki engeller kaldırılırsa, Türkiye madencilik sektörü daha çok yatırım, üretim ve ihracat için üzerine düşeni yapacak ve ülke ekonomisinin itici gücü olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.