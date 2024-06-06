"Malatya'da ihracatla birlikte maliyetler de hızla artıyor"

Nesrin KOÇASLAN

Mayıs ayı ihracatımızla birlikte 2024 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 163 milyon 261 bin dolar ihracata ulaşmayı başardık. İhracatımızın daha da ivme kazanması için maliyetlerin düşürülmesi şart. Hammadde, enerji ve kredi maliyetlerinin yüksek oluşu sanayicinin uluslararası rekabette elini giderek zayıflatırken, yatırım, üretim ve istihdama da olumsuz yansıyor” dedi.

“Hammadde, enerji ve kredi maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle sanayicinin yükünün ağır olduğunu belirten Sadıkoğlu, “6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sonrası personelinin büyük bir kısmını kaybeden fabrikalarımız personel sayısında ve üretimde ivme kazanmış durumda. Ancak yükselen reel ücretler işgücü maliyetlerini artırdı. Artan faizler de erişimi zaten zor olan finansmanın maliyetlerinde çok ciddi artışlara sebep oldu. Tüm bunların yanında enerji fiyatlarının bindirdiği yük, sanayicilerimizi kıpırdayamaz hale getirdi" diye konuştu.

Katılımcıların memnuniyet oranı yüzde 94,6 oldu

Sanayicinin uluslararası rekabette elini giderek zayıflatan bu maliyetlerin yatırım, üretim ve istihdama olumsuz yansımaları olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, "Son yıllarda özellikle en büyük pazarımız olan AB ülkeleri başta olmak üzere talepte ciddi azalmalar var. Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’nda aralıklarla devam eden krizler, ürün teslim sürelerinde aksamalara neden olurken navlun fiyatlarını da artırıyor" dedi.