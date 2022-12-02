Marshall, Ekonomiye Fayda Endeksi’nde “Elmas Marka” seçildi

Elmas, platin ve altın liglere ayrılan endekste Marshall, İnşaat Sektörü Boya kategorisinde değerlendirildi.

Ekonomiye Fayda Endeksine, ürün ve hizmetleri ile fark yaratan, yönetim performansı ile toplum tarafından en çok takdir gören, Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markalar seçiliyor.

Ekonomiye Fayda Endeksi kazananları Beykoz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende ödüllerini aldılar.