Marshall, Ekonomiye Fayda Endeksi’nde “Elmas Marka” seçildi
Marshall, Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ve Beykoz Üniversitesi iş birliği ile bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “Ekonomiye Fayda Endeksi” (EFE) araştırmasında, Elmas Ligde yer aldı.
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Elmas, platin ve altın liglere ayrılan endekste Marshall, İnşaat Sektörü Boya kategorisinde değerlendirildi.
Ekonomiye Fayda Endeksine, ürün ve hizmetleri ile fark yaratan, yönetim performansı ile toplum tarafından en çok takdir gören, Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markalar seçiliyor.
Ekonomiye Fayda Endeksi kazananları Beykoz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende ödüllerini aldılar.