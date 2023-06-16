Mersin’de 19 proje için imzalar atıldı

Burcu KAYA

İmza töreninde konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Paydaşımız olan Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana ile birlikte ilimizin de dahil olduğu ajans hizmetlerine devam ediyor. İlimizin değişik sektörlerdeki potansiyellerini dikkate alıyoruz. Mersin’in tarımdan ticarete, sanayiden turizme ve gençlik hizmetleri gibi akla gelebilecek bütün alanlardaki sektörlerde potansiyeli var.

Bütün bu sektörler bir bütün içerisinde ahenk içerisinde birbirini destekler mahiyette yol alabiliyor” dedi. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran da imza töreninde yaptığı konuşmada, “Mersin’de kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bölgesel kalkınmaya yönelik geliştirdikleri toplam 421 projeye 536 milyon TL mali destek, 191 projeye ise yaklaşık 11 milyon TL teknik destek ve fizibilite destekleri sunulduğunu açıkladı.

Rifat Duran ayrıca, ÇKA’nın kuruluşundan bu yana Mersin’de kamu kurumları, özel sektör ve STK’ların bölgesel kalkınmaya yönelik geliştirdikleri toplam 404 projeye net bugün ki değer ile yaklaşık 515 milyon TL mali destek, Teknik ve Fizibilite Destek Programları kapsamında ise bugüne kadar toplam 188 projeye, yaklaşık 10,5 milyon TL destek sağladığını belirtti.