Micron Tayvan’da grev riski büyüdü 31 bin dolarlık prim yetmedi

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Yapay zekâ yatırımlarının yarattığı bellek çipi patlaması Micron Technology’nin kârını rekor seviyelere taşırken, şirketin en kritik üretim merkezinde iş gücü gerilimi yeni bir aşamaya geçti. Tayvan’daki sendikalar, şirket tarihinin en güçlü ödeme paketine rağmen kalıcı kâr paylaşımı talebinden vazgeçmedi.

Micron geçen hafta Tayvan’daki uygun çalışanlara 1 milyon Yeni Tayvan doları, yaklaşık 31 bin 500 dolar nakit ödeme yapacağını açıkladı. Bazı çalışan gruplarında toplam ödül paketinin 35 ila 68 aylık maaşa eşdeğer olacağı bildirildi. Ancak sendikalar bunun tek seferlik bir ödeme olduğunu belirterek grev hazırlıklarını durdurmadı.

Şirket tarihinin en güçlü ödeme paketi açıklandı

Micron, 2026 mali yılını olağanüstü sonuçlarla kapatmasının ardından dünya genelindeki 60 binden fazla çalışanı kapsayan yeni ödül paketini duyurdu.

Tayvan’da 29 Ağustos 2025’ten önce işe başlayan çalışanlara 1 milyon Yeni Tayvan doları nakit teşekkür ödemesi yapılacak. Daha sonra işe giren çalışanların ödemeleri ise çalışma sürelerine göre hesaplanacak.

Bazı üretim çalışanlarında toplam yıllık ödülün 35 ila 68 aylık maaş düzeyine ulaşabileceği belirtilirken, nakit toplam ödemenin belirli çalışan gruplarında en az 1,7 milyon Yeni Tayvan doları seviyesinde olacağı açıklandı.

Giriş seviyesindeki mühendislerde ise ortalama nakit ücret ve prim toplamının yaklaşık 2,9 milyon Yeni Tayvan dolarına, hisse ödülleri dahil toplam paketin ise 3,4 milyon Yeni Tayvan dolarına ulaşması bekleniyor.

Buna rağmen şirketin rekor paketi taraflar arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeye yetmedi.

Sendika yüzde 15’lik kalıcı pay istiyor

Micron çalışanlarını temsil eden sendikaların temel talebi tek seferlik yüksek primlerden farklı bir model.

Sendika, şirketin faaliyet kârının yüzde 15’inin çalışanlara ayrıldığı, sonuçların çalışanlar tarafından doğrulanabildiği ve ödemelerin düzenli şekilde yapıldığı kalıcı bir kâr paylaşım sistemi kurulmasını istiyor.

Bu talepte Güney Koreli rakipler Samsung Electronics ve SK Hynix örnek gösteriliyor. Her iki şirkette de çip faaliyetlerinden elde edilen kârla çalışan primlerini daha doğrudan ilişkilendiren sistemler bulunuyor.

Micron çalışanları ise yapay zekâ talebinin şirketin kârlılığında yarattığı olağanüstü artışın mevcut prim sistemine yeterince yansımadığını savunuyor.

Şirket yönetimi yeni ödül paketinin sendika baskısına yanıt olarak hazırlanmadığını, güçlü mali performansın sonucu olduğunu belirtiyor. Micron ayrıca arabuluculuk görüşmelerine iyi niyetle katılmaya devam edeceğini açıkladı.

18 ve 21 Eylül kritik tarihler

Uyuşmazlık açısından önümüzdeki birkaç gün belirleyici olacak.

Taoyuan’daki sendika yönetimi, 18 ve 21 Eylül’de yapılacak görüşmelerde şirketten somut bir öneri gelmemesi halinde müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ilan ederek resmi grev oylamasına doğru ilerleyebileceklerini bildirdi.

Tayvan’daki iki büyük sendika, şirketin ülkedeki yaklaşık 15 bin çalışanının büyük bölümünü temsil ediyor. Daha önce çalışanlar arasında yapılan ön yoklamalarda grev seçeneğine güçlü destek çıkmıştı.

Henüz resmi grev kararı alınmış değil ve Micron’un Tayvan’daki üretiminde bir kesinti bulunmuyor. Ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde krizin şirket içi ücret tartışmasının ötesine geçerek küresel çip tedarik zincirine yansıma riski bulunuyor.

Yapay zekâ bellek arzı için kritik risk

Tayvan, Micron’un küresel üretim sistemindeki en önemli merkezlerden biri. Şirket burada DRAM belleklerin yanı sıra yapay zekâ sunucularında kullanılan yüksek bant genişlikli belleklerin üretimini de gerçekleştiriyor.

Yapay zekâ veri merkezlerinin hızla büyümesi nedeniyle gelişmiş bellek ürünlerinde arz zaten sıkı seyrediyor. Micron, Samsung Electronics ve SK Hynix küresel DRAM pazarının büyük bölümünü kontrol ederken yeni kapasitenin önemli bölümü yapay zekâ müşterilerine ayrılıyor.

Bu nedenle Tayvan’daki üretimin uzun süreli iş bırakma eylemi nedeniyle aksaması, yalnız Micron’un sevkiyatlarını değil yapay zekâ sunucusu üreticilerinin bellek tedarikini de etkileyebilir.

Şirket açısından kritik eşik artık ödül paketinin büyüklüğünden çok, 31 bin doları aşan nakit ödemeye rağmen çalışanların kalıcı kâr paylaşımı talebinden geri adım atıp atmayacağı olacak.