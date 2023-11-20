MIP ve MTOSB iyi niyet protokolü imzaladı

Törende konuşan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin’in iki önemli dinamiği olan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Uluslararası Liman’ının, iş birliği çerçevesinde imzalanan protokol ile Mersin’in daha güçlü bir konuma yükseleceğini söyledi.

Mersin Limanı’nın bir asrı aşkın süredir kentin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu belirten Tekli, “Mersin Türkiye’nin konteyner kapasitesi konusunda en büyük limanına sahip olmakla beraber, dünyanın ise en büyük 92. limanı konumunda yer almaktadır" dedi. Geçtiğimiz hafta ön tahsisleri yapılan MTOSB 4. Bölgenin güçlü iş birliğinin bir sonucu olduğunu ve bölgeye yatırım yapmayı talep eden 300’ün üzerinde firmanın olduğuna dikkat çeken Tekli, “5. Bölge ve 6. Bölge hazırlıklarımızı bu sebeple hızlandırıyoruz.

4. Bölgemizin altyapısı ve üstyapısını 2024 yılı sonunda bitirerek en kısa zamanda 5. bölgemizin ön tahsislerini yapmayı planlamaktayız. Mersin Tarsus Organize Sanayi bölgemiz genişledikçe doğru orantılı olarak depolama alanları, gümrük sahaları ve elleçleme alanlarına yönelik ihtiyaçlarımızda artıyor” diye konuştu.

Gün geçtikçe OSB’de gerçekleştirilen üretim hacminin artması sebebiyle Mersin Limanı üzerinden yapılan ticaret hacminin de arttığını belirten Tekli, “Limanımızın genişlemesi biz sanayiciler olarak büyük önem arz etmektedir. Limanın genişlemesiyle oluşacak 1 milyon TEU kapasiteli yeni alan sanayicilerimizin yurt dışı operasyonlarını daha kolay yönetmesine imkan yaratacak” ifadesini kullandı.