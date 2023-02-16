MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Var gücümüzle çalışacağız

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Asmalı, MÜSİAD gönüllülerinin afet bölgesinde çok sayıda aşevi ve seyyar mutfak ile depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek sağladığını aktararak, Kahramanmaraş'ta günlük 5 bin kişiye yemek sağlayacak MÜSİAD Aşevi'nin hizmete girdiğini bildirdi.

Kahramanmaraş Elbistan'da kurulacak MÜSİAD Konteyner Kent alanında da incelemelerde bulunan Asmalı, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçlarını karşılayacak projenin inşasına hızla başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Hatay'da MÜSİAD gönüllülerinin hizmet verdiği Antakya Kışla Çadır Kenti'ni ziyaret eden Asmalı, MÜSİAD'ın tüm çalışmalarını AFAD koordinasyonunda sürdürdüğünü kaydetti.

Asmalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Yurt içi ve yurt dışından gönüllü sağlıkçılarımız ve doktorlarımız, MÜSİAD ekiplerimizin yönlendirmeleriyle afet bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki tüm çalışmalarımız ilgili makamlarımızla tam koordinasyon halindedir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, MÜSİAD Karlsruhe ve MÜSİAD Paris üyelerinin destekleri ile Hatay'da kurulacak sahra hastanesi için bölgeye yönelik sevkiyatın devam ettiği bildirildi