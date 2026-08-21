OTB’de altyapı için imzalar atıldı

Valilik makam toplantı salo­nunda gerçekleştirilen imza tö­reninde, Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Orga­nize Tarım Bölgesi’nin altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işine ilişkin sözleşme imzalan­dı. İmza töreninin ardından Vali Mustafa Yavuz’un başkanlığın­da Müteşebbis Heyet Toplantı­sı gerçekleştirildi. Toplantıda, OTB’de yürütülen çalışmaların mevcut durumu, devam eden sü­reçler ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası değerlen­dirildi.

Toplantının ardından açıkla­malarda bulunan Vali Mustafa Yavuz, projenin Türkiye ve Av­rupa ölçeğinde stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Yakla­şık 1,3 milyar TL yatırım tuta­rındaki altyapı çalışmalarıyla projenin sahadaki gelişiminin hız kazanacağını ifade eden Ya­vuz, içme ve kullanma suyu, atık su ile elektrik dağıtım şebeke­leri başta olmak üzere kapsam­lı bir altyapı yatırımının haya­ta geçirileceğini söyledi.

Yavuz, “Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Ta­rım Bölgemizin altyapı ve elekt­rik dağıtım şebekesi ihale söz­leşmesini imzalayarak sahada­ki yapım çalışmalarında yeni ve somut bir safhaya geçmenin gu­rurunu yaşıyoruz. Yaklaşık 1,3 milyar TL yatırım tutarıyla; iç­me-kullanma suyundan atık su ve elektrik şebekelerine kadar tüm altyapıyı kapsayan bu deva­sa hamle, projemizin sahadaki yükselişini hızlandıracak” dedi.