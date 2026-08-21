OTB’de altyapı için imzalar atıldı
Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi’nde (OTB), projenin sahadaki fiziki uygulama sürecini başlatacak önemli bir aşama daha tamamlandı. Altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işine ilişkin ihale sözleşmesi imzalanırken, yaklaşık 1,3 milyar TL yatırım tutarındaki altyapı hamlesi için sahada somut uygulama dönemine geçildi.
Valilik makam toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde, Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi’nin altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işine ilişkin sözleşme imzalandı. İmza töreninin ardından Vali Mustafa Yavuz’un başkanlığında Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, OTB’de yürütülen çalışmaların mevcut durumu, devam eden süreçler ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası değerlendirildi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Yavuz, projenin Türkiye ve Avrupa ölçeğinde stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Yaklaşık 1,3 milyar TL yatırım tutarındaki altyapı çalışmalarıyla projenin sahadaki gelişiminin hız kazanacağını ifade eden Yavuz, içme ve kullanma suyu, atık su ile elektrik dağıtım şebekeleri başta olmak üzere kapsamlı bir altyapı yatırımının hayata geçirileceğini söyledi.
Yavuz, “Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Tarım Bölgemizin altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi ihale sözleşmesini imzalayarak sahadaki yapım çalışmalarında yeni ve somut bir safhaya geçmenin gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 1,3 milyar TL yatırım tutarıyla; içme-kullanma suyundan atık su ve elektrik şebekelerine kadar tüm altyapıyı kapsayan bu devasa hamle, projemizin sahadaki yükselişini hızlandıracak” dedi.