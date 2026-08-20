Samsung’da yatırımcısına 72 milyar dolar hazırlığı

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Yapay zekâ çiplerine yönelik güçlü talep Güney Kore’nin iki büyük yarı iletken üreticisinin kasasında tarihi büyüklükte nakit yaratırken, yatırımcıların bu paradan daha fazla pay alma talebi giderek güçleniyor. SK Hynix’in 40 trilyon wonluk dev hisse geri alımını başlatmasıyla birlikte baskının yeni adresi Samsung Electronics oldu.

Samsung henüz yeni hissedar getiri paketinin büyüklüğünü açıklamadı. Şirket yönetimi ayrıntıları “çok yakında” paylaşacağını bildirirken, Güney Koreli aracı kurumların tahminleri 100 trilyon wondan başlayan çok daha büyük bir dağıtım potansiyeline işaret ediyor.

Rakibi 40 trilyon wonu masaya koydu

SK Hynix, 20 Ağustos itibarıyla başlayacak program kapsamında 40 trilyon won, yaklaşık 28,6 milyar dolar değerinde kendi hissesini geri alarak iptal edeceğini açıkladı.

Şirketin 24 milyon adede kadar hisseyi 19 Kasım’a kadar geri alması planlanıyor. SK Hynix ayrıca 2025-2027 döneminde yaratacağı serbest nakit akışının yüzde 50’sinden fazlasını hissedarlarına aktarmayı hedefliyor.

Bu karar Samsung üzerindeki baskıyı artırdı. İki şirket de yapay zekâ altyapı yatırımlarının tetiklediği bellek çipi talebi sayesinde rekor düzeyde nakit yaratırken yatırımcılar Samsung’dan da daha güçlü temettü veya hisse geri alımı bekliyor.

Samsung “çok yakında” açıklayacak

Samsung Electronics mevcut 2024-2026 hissedar getiri programında üç yıllık serbest nakit akışının yüzde 50’sini yatırımcılara aktarmayı taahhüt ediyor.

Şirket ayrıca yılda toplam 9,8 trilyon won düzenli temettü dağıtıyor. Samsung’un kendi verilerine göre 2024 ve 2025’te nakit temettüler toplam 20,9 trilyon wona ulaşırken 8,4 trilyon wonluk hisse geri alımı gerçekleştirildi.

Samsung yönetimi ikinci çeyrek sonuçlarının ardından yeni döneme ilişkin ayrıntıların kısa süre içinde açıklanacağını bildirdi. Özel temettü, yeni geri alım programları ve mevcut politikanın genişletilmesi piyasanın beklediği seçenekler arasında bulunuyor.

Şirketin resmi kararı henüz açıklanmadığı için programın kesin büyüklüğü de belli değil.

Piyasada alt sınır 100 trilyon won beklentisi

Asıl dikkat çeken rakam ise analist tahminlerinden geliyor. KB Securities, Samsung’un açıklaması beklenen yeni politikasında yıllık hissedar getirilerinin en az 100 trilyon wona ulaşabileceğini öngörüyor.

Bu tutar yaklaşık 72 milyar dolara karşılık geliyor. Aracı kurumun iyimser senaryosunda ise yıllık tutarın 200 trilyon wona kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Dolayısıyla 72 milyar dolarlık rakam Samsung tarafından açıklanmış kesin bir paket değil. Mevcut nakit üretimi ve şirketin hissedar politikasına dayanılarak yapılan piyasa tahminlerinin alt sınırını oluşturuyor.

Tahminlerin böylesine büyümesinin arkasında Samsung’un özellikle bellek çiplerinde yakaladığı olağanüstü kârlılık bulunuyor.

Yapay zekâ Samsung’un kasasını doldurdu

Samsung’un yarı iletken işi yapay zekâ kaynaklı bellek talebindeki patlamanın en büyük kazananlarından biri haline geldi. Şirketin ikinci çeyrekte yarı iletken faaliyetlerinden elde ettiği kâr 89,2 trilyon wona yükseldi.

Samsung yönetimi bellek piyasasındaki sıkılığın 2028’e kadar devam edebileceğini öngörürken dünyanın büyük veri merkezi işletmecileriyle uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapıyor.

Şirket aynı zamanda 2026’da tesis ve araştırma-geliştirme yatırımlarına 110 trilyon wonun üzerinde kaynak ayırmayı planlıyor. Bu nedenle yönetimin önündeki temel tercih, rekor nakdin ne kadarının yeni fabrikalara ve teknolojilere, ne kadarının yatırımcılara yönlendirileceği olacak.

Samsung ile SK Hynix’in yıl sonunda toplam net nakit pozisyonunun 263 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu büyüklük, yapay zekâ sektörünün simge şirketi Nvidia’nın beklenen nakit varlığının iki katından fazlasına karşılık geliyor.

Böylece küresel çip yarışında rekabet yalnızca daha hızlı işlemci üretmek üzerinden yürümüyor. Yapay zekânın yarattığı dev nakdin kimde kalacağı da Güney Kore’nin iki teknoloji devi arasındaki yeni mücadele alanlarından birine dönüşüyor.