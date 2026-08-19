Yapay zekâ çipte fiyatları yükseltti, Samsung’dan yüzde 15’e varan zam

Yapay zekâ yatırımlarının büyüttüğü çip talebi Samsung’un fason üretim işinde dengeleri değiştiriyor. Temmuzda yapılan fiyat artışları, kapasitenin daraldığı gelişmiş üretim hatlarında pazarlık gücünün üreticiye geçtiğini gösteriyor.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Samsung, 4 nanometrelik SF4 üretim sürecinde Çin ve ABD’deki müşterileri için fiyatları bir önceki aya göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında artırdı. Tayvanlı müşterilerde artış yüzde 5 ile yüzde 10 arasında kaldı.

Fiyat hareketi yalnızca 4 nanometrelik üretimle sınırlı değil. Samsung’un 5 nanometrelik SF5 sürecindeki fiyatları da yüzde 10 ile yüzde 15 arasında yükselirken, daha eski 8 nanometrelik üretim teknolojisindeki artış yaklaşık yüzde 10’a ulaştı. Samsung ise müşterilerle yapılan ticari anlaşmaların ayrıntılarına ilişkin açıklama yapmadı.

En sert artış Çin ve ABD müşterilerine

Samsung çip üretimine yönelik talepte özellikle Çinli müşterilerin öne çıktığı belirtiliyor. ABD’nin gelişmiş çip üretim ekipmanlarının Çin’e satışına yönelik kısıtlamaları, Çinli teknoloji şirketlerinin ileri üretim süreçlerinde denizaşırı tesislere olan bağımlılığını artırıyor.

Talebin ulaştığı seviye Samsung’un bütün siparişleri karşılamasını da zorlaştırıyor. Şirket bir yandan ABD’li müşterilerine üretim kapasitesi ayırırken diğer yandan kendi yüksek bant genişlikli bellek ürünlerinde kullanılan çiplerin üretimi için de aynı hatları kullanıyor.

Bu nedenle Çinli müşterilerin daha yüksek fiyat artışlarını kabul ettiği belirtiliyor. Ancak fason üretim fiyatlarındaki yüzde 15’e varan artışın akıllı telefon, bilgisayar veya diğer elektronik ürünlerin fiyatlarına aynı oranda yansıyacağı anlamına gelmiyor. Nihai maliyet üzerindeki etki, çip tasarımcısının anlaşmasına ve kullanılan üretim sürecine göre değişiyor.

TSMC dolunca Samsung’un eli güçlendi

Samsung’un fiyat artırabilmesinin arkasındaki en önemli nedenlerden biri dünyanın en büyük fason çip üreticisi TSMC’de ileri üretim kapasitesinin büyük ölçüde dolmuş olması. Yapay zekâ hızlandırıcıları ve büyük teknoloji şirketlerinin kendi geliştirdiği işlemciler, 4 ve 5 nanometre başta olmak üzere gelişmiş üretim hatlarına talebi hızla artırdı.

TrendForce daha önce TSMC’nin 4 ve 5 nanometre ile daha ileri üretim kapasitesinin 2026 sonuna kadar yüksek dolulukla çalışmasının beklendiğini açıklamıştı. Aynı dönemde Samsung’un bu üretim sınıflarında aldığı siparişlerde de belirgin artış görülüyor.

Pazar payı açısından iki şirket arasındaki fark hâlâ çok büyük. Counterpoint verilerine göre Samsung, 2026’nın ilk çeyreğinde küresel fason çip üretimi gelirlerinin yaklaşık yüzde 7’sini oluştururken TSMC’nin payı yüzde 70’in üzerinde bulunuyor. Buna rağmen TSMC’deki kapasite sıkışıklığı, yeni üretim arayan müşterilerin Samsung ve diğer üreticilere yönelmesine neden oluyor.

Samsung’un Güney Kore’deki Pyeongtaek tesisinde bulunan SF4 hattının da geçen yılın sonlarından bu yana tam kapasiteye yakın çalıştığı belirtiliyor. Hat hem dış müşteriler için mantık çipleri hem de Samsung’un yapay zekâ sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek ürünleri için temel çipler üretiyor.

Zarar yazan foundry işi için dönüş fırsatı

Fiyat artışı Samsung açısından yalnızca artan talebin sonucu değil, yıllardır baskı altında olan fason üretim biriminin mali görünümü açısından da kritik önem taşıyor. Sektör tahminlerine göre Samsung’un foundry olarak adlandırılan fason çip üretim işi 2022’den bu yana zarar yazıyor.

Şirketin 30 Temmuz’da açıkladığı ikinci çeyrek sonuçları ise bu tarafta belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Samsung, yüksek bant genişlikli belleklerde kullanılan temel çiplere gelen talep ile ABD’li müşterilerden alınan güçlü siparişlerin foundry sonuçlarını desteklediğini açıklarken yılın ikinci yarısında çift haneli gelir büyümesi hedeflediğini bildirdi.

Samsung aynı zamanda ileri üretim süreçlerinin payını artırmaya çalışıyor. Yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarının fason üretim gelirleri içindeki ağırlığının yükselmesi, şirketin daha pahalı ve daha yüksek marjlı üretim hatlarını daha etkin kullanmasını sağlıyor.

Önümüzdeki dönemde fiyatların seyri büyük ölçüde yapay zekâ yatırımlarının hızına ve üreticilerin yeni kapasiteyi ne kadar hızlı devreye alabileceğine bağlı olacak. TSMC’deki doluluğun yüksek kalması ve Samsung’un ileri üretim hatlarının güçlü talep görmeye devam etmesi halinde çip üretimindeki fiyat baskısının kısa sürede ortadan kalkması beklenmiyor.