Tatilciler bu yönteme yöneldi: Telefon şirketlerinin milyarlık geliri tehlikede

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Yurt dışına çıkan milyonlarca kişinin telefonunu kullanma biçimi hızla değişiyor. Fiziksel SIM kart değiştirmeden birkaç dakika içinde başka bir mobil veri ağına bağlanmayı sağlayan seyahat eSIM'leri, geleneksel roaming paketlerine ciddi bir alternatif haline geliyor.

Yeni tahminler, bu yıl dünyada kullanılacak seyahat eSIM sayısının 134 milyona ulaşabileceğini gösteriyor. 2025'te 101,8 milyon olan rakamın yalnızca bir yılda yaklaşık üçte bir büyümesi beklenirken Airalo ve Saily gibi şirketler, operatörlerin yıllardır yüksek kârla çalıştığı yurt dışı dolaşım pazarından giderek daha fazla pay alıyor.

Seyahat eSIM sayısı 134 milyona gidiyor

FDM CCS Insight tahminlerine göre küresel seyahat eSIM kullanımı 2026'da yaklaşık yüzde 32 artacak. Büyümenin arkasında eSIM destekleyen telefonların yaygınlaşması, kullanıcıların sistemi daha iyi tanıması ve paket satın alma işleminin birkaç dokunuşa kadar kolaylaşması bulunuyor.

Seyahat eSIM'i kullanan kişi, kendi mobil operatörünün yurt dışı dolaşım paketini satın almak yerine gideceği ülke veya bölge için internet üzerinden veri paketi yükleyebiliyor. Fiziksel SIM kart çıkarılmadığı için kullanıcının mevcut telefon numarası telefonda kalırken mobil veri ayrı eSIM üzerinden kullanılabiliyor.

Bu sistem özellikle sık seyahat edenler açısından önemli bir avantaj yaratıyor. Kullanıcılar artık havalimanına indikten sonra yerel SIM kart aramak veya kendi operatörünün belirlediği roaming tarifesini kabul etmek yerine seyahate başlamadan önce farklı ülkelerde geçerli paketleri karşılaştırabiliyor.

Fiyat farkı tatilcinin kararını değiştiriyor

eSIM kullanımının hızlanmasında en güçlü etkenlerden biri fiyat. Geleneksel roaming paketleri özellikle kısa süreli seyahatlerde günlük ücretler ve sınırlı veri kotaları nedeniyle yüksek maliyet yaratabilirken, seyahat eSIM şirketleri birkaç günlük veya haftalık paketleri daha düşük fiyatlarla sunabiliyor.

İngiltere'deki güncel paket örneklerinden birinde Revolut üzerinden sunulan 1 GB ve yedi günlük eSIM paketi 3,49 sterline alınabilirken, BT bünyesindeki EE'nin 500 MB'lık bir günlük kullanım paketi 8 sterline kadar çıkabiliyor.

Bu fark her ülke, operatör ve paket için aynı değil. Ancak seyahat eSIM şirketlerinin yerel veya bölgesel veri anlaşmalarını tek uygulama üzerinden sunabilmesi, turistlerin seyahat öncesinde fiyat karşılaştırması yapabilmesini sağlıyor.

Talep uygulama mağazalarına da yansımış durumda. En popüler beş seyahat eSIM uygulamasının 2026'nın şimdiye kadarki bölümünde toplam indirilme sayısının 26 milyonu geçtiği belirtiliyor. 2025'in tamamında ise bu uygulamalar yaklaşık 36,4 milyon kez indirilmişti.

Operatörlerin en kârlı gelirlerinden biri baskı altında

Asıl mücadele tüketicinin ödediği birkaç euroluk paketten çok daha büyük bir pazar üzerinde yaşanıyor. Mobil operatörler için uluslararası roaming, toplam cironun görece küçük ancak kâr marjı yüksek bölümlerinden biri olmaya devam ediyor.

FDM CCS Insight'a göre roaming gelirleri birçok operatörün toplam gelirinin yüzde 3 ila yüzde 5'ini oluşturuyor. Bu pay ilk bakışta sınırlı görünse de yurt dışında kullanılan mobil verinin fiyatlandırılması nedeniyle roaming hizmetlerinin kârlılığı şirketlerin diğer birçok hizmetinden daha yüksek olabiliyor.

Seyahat eSIM sağlayıcılarının büyümesi bu nedenle operatörler açısından yalnızca yeni bir rakip anlamına gelmiyor. Kullanıcı doğrudan telefon şirketinden roaming paketi almak yerine üçüncü taraf uygulamaya geçtiğinde, operatör tüketiciye yaptığı yüksek marjlı perakende satışın bir bölümünü kaybetme riskiyle karşılaşıyor.

Bugünkü pazar birkaç yılda katlanabilir

Pazarın büyüme tahminleri, telekom şirketlerinin neden seyahat eSIM'lerini daha yakından izlemeye başladığını gösteriyor. STL Partners hesaplamalarına göre seyahat eSIM pazarının büyüklüğü 2025'te yaklaşık 649 milyon sterlin seviyesindeydi. Pazarın 2030'da 3,2 milyar sterline ulaşabileceği öngörülüyor.

Juniper Research ise daha geniş bir pazar tanımı kullanarak küresel seyahat eSIM gelirinin 2025'te 1,8 milyar dolardan 2030'da 8,7 milyar dolara çıkmasını bekliyor. Tahminlerin kapsamı nedeniyle rakamlar birbirinden farklı olsa da iki çalışma da önümüzdeki birkaç yılda çok hızlı bir büyümeye işaret ediyor.

Değişimin en önemli sonucu, seyahat sırasında mobil bağlantı için harcanan paranın giderek geleneksel roaming paketlerinden farklı platformlara kayması. Üstelik rekabet artık yalnızca telekom şirketleri ile uzman eSIM sağlayıcıları arasında yaşanmıyor.

Revolut ve Klarna gibi telekom şirketi olmayan büyük dijital platformların kendi uygulamalarının içine eSIM hizmetleri eklemesi rekabeti daha da artırıyor. Böylece operatörlerin karşısına milyonlarca mevcut müşteriye sahip finans ve teknoloji uygulamaları da çıkıyor.

Telefon şirketleri paranın tamamını kaybetmeyebilir

eSIM büyümesinin operatörler için yalnızca kayıp anlamına geldiği düşüncesi ise tabloyu eksik bırakıyor. Çünkü birçok seyahat eSIM şirketinin kendisine ait fiziksel mobil şebekesi bulunmuyor ve müşterilerin bağlantısı yine dünyanın farklı ülkelerindeki mobil operatörlerin altyapıları üzerinden sağlanıyor.

Bu nedenle perakende roaming gelirinin bir bölümü risk altına girerken operatörlerin toptan roaming gelirleri büyüyebilir. Kaleido Intelligence, tüketici roaming'i, seyahat eSIM'i ve nesnelerin interneti bağlantılarından oluşan toplam toptan ve perakende roaming gelirlerinin 2030'da 70 milyar doları aşmasını bekliyor.

Araştırmaya göre yalnızca seyahat eSIM bağlantılarından mobil operatörlere ulaşan toptan roaming gelirinin 2030'a kadar 10 milyar dolara yaklaşması mümkün. Başka bir ifadeyle operatörler müşteriyi kendi pahalı roaming paketlerinde tutamasalar bile eSIM şirketlerine altyapı sağlayarak yeni sistemden pay almaya devam edebilir.

Ancak bu durumda paranın dağılım biçimi değişiyor. Operatör tüketiciye doğrudan yüksek fiyatlı paket satmak yerine bağlantıyı eSIM sağlayıcısına toptan sunarken, son kullanıcıyla olan ticari ilişkiyi başka bir platform üstleniyor.

Fiziksel SIM kartın rolü de küçülüyor

Seyahat eSIM'lerini destekleyen bir diğer dönüşüm doğrudan akıllı telefonlarda yaşanıyor. Yeni nesil cihazlarda eSIM desteğinin yaygınlaşması, tüketicinin bu hizmeti kullanmasının önündeki teknik engelleri hızla azaltıyor.

Bazı telefonlarda birden fazla eSIM profilinin saklanabilmesi, kullanıcının kendi hattını kapatmadan seyahat için ikinci bir veri bağlantısı eklemesini mümkün hale getiriyor. Böylece daha önce teknolojiye hâkim kullanıcılarla sınırlı görülen yöntem giderek sıradan bir seyahat hazırlığına dönüşüyor.

Bu gelişme uzun vadede yalnız roaming pazarını değil, fiziksel SIM kartın telekom sektöründeki yerini de değiştirebilir. Kullanıcıların operatör değiştirmesi veya geçici bir ikinci hat edinmesi kolaylaştıkça mobil bağlantı hizmetlerinde fiyat karşılaştırmasının önündeki engeller azalıyor.

Tatilciler açısından sonuç daha fazla seçenek ve fiyat karşılaştırması anlamına gelirken mobil operatörler açısından yıllardır korunan yüksek marjlı bir gelir kapısının daha yoğun rekabete açılması anlamına geliyor.

Seyahat eSIM'i büyümeye devam ederse yurt dışına çıkmadan önce yapılan hazırlıklara uçak bileti ve otel rezervasyonunun yanına yeni bir karşılaştırma daha kalıcı biçimde eklenebilir: İnternete hangi şirket üzerinden bağlanılacağı.