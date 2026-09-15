Palandöken’den sigara kısıtlamaları çağrısı: Ekonomik ve sosyal boyutlar dikkate alınmalı

Bağımlılıkla mücadelede ekonomik boyutun da dikkate alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlık Bakanlığımız tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında hazırlanan çalışmaları toplum sağlığımız açısından destekliyoruz.

Ancak, özellikle sigara satışlarının kısıtlanması, reklam ve tanıtımlara yönelik düzenlemeler ile standart paket, kapalı dolapta satış gibi uygulamaların başta esnafımız olmak üzere üreticilerimizi ve birçok sektörü olumsuz etkileyebilecek sonuçları bulunuyor.

Bağımlılıkla mücadele edilirken alınacak tedbirlerin ekonomik ve sosyal boyutlarının da mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Esnafımızın ve üreticilerimizin bu düzenlemelerden nasıl etkileneceğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerek" ifadelerini kullandı.

"Kısıtlamalar mağduriyetlere yol açmamalı"

Sigara ile mücadele ederken bu ürünlerden geçimini sağlayan esnafın göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken "Esnafımız yüksek maliyetler, düşen alım gücü ve artan işletme giderleri nedeniyle zaten zor bir dönemden geçiyor. Böyle bir süreçte satışlarını ve gelirlerini doğrudan etkileyebilecek yeni kısıtlamaların getirilmesi, esnafımız açısından yeni mağduriyetlere yol açabilir. Bağımlılıkla mücadelede elbette toplum sağlığını korumalıyız ancak bunu yaparken geçimini bu ürünlerin satışından sağlayan esnafımızı, üreticilerimizi ve ilgili sektörler de göz ardı edilmemelidir" diye konuştu.