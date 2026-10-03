Paramount ile Warner Bros.'un 110 milyar dolarlık dev birleşmesinde sürpriz karar: Adı değişiyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Medya ve eğlence sektörünün en büyük işlemlerinden biri olan Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery birleşmesinde sona yaklaşıldı. 110 milyar dolarlık dev işlemin tamamlanmasının ardından Paramount Skydance'in kurumsal adının "Skydance" olarak değiştirileceği belirtildi.

Şirketin isim değişikliğiyle birlikte Paramount ve Warner Bros. gibi köklü markaların ortadan kaldırılması planlanmıyor. Bunun yerine Skydance adı, birleşen şirketin ana kurumsal kimliği olarak kullanılacak. Paramount ve Warner Bros. markaları ise kendi kimliklerini koruyacak.

Ellison'dan birleşme mesajı

Şirketin CEO'su David Ellison, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Skydance adının yeni yapıya ayrı bir kurumsal kimlik kazandıracağını söyledi.

Ellison, oluşturulacak yapının hem Paramount hem de Warner Bros.'un küresel erişimini genişletmesini ve şirketlerin teknolojik imkanlarını güçlendirmesini hedeflediklerini belirtti.

110 milyar dolarlık birleşmede sona gelindi

Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery arasındaki 110 milyar dolarlık birleşmenin gelecek hafta tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

İşlem, süreç boyunca çeşitli düzenleyici engellerle karşı karşıya kalmıştı. Son olarak bir federal yargıcın, 12 eyalet başsavcısının açtığı antitröst davasında Paramount'un uzlaşmasını onaylamasıyla birleşmenin önündeki önemli engellerden biri daha aşılmış oldu.

Netflix'i geride bırakmıştı

David Ellison'ın Skydance Media'sı, 2025 yılında Paramount ile birleşmişti. Şirket daha sonra medya sektöründeki varlığını genişletmeye devam etti.

Paramount Skydance, Warner Bros. varlıkları için bu yıl gerçekleştirilen süreçte Netflix'i geride bırakarak anlaşmayı kazanmıştı.

Birleşmenin tamamlanmasıyla yatırımcıların odağının Paramount ve Warner Bros.'u kapsayan geniş içerik ve eğlence portföyünün Skydance çatısı altında nasıl yönetileceğine çevrilmesi bekleniyor. Yeni şirket aynı zamanda geleneksel televizyon yayıncılığındaki yapısal sorunlar ve dijital yayın platformlarındaki yoğun rekabetle mücadele edecek.