Volvo’da satış freni: 2026 hedefleri geri çekildi

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Volvo Cars, otomotiv pazarındaki zayıflamanın bilanço üzerindeki baskısını daha da artırması üzerine 2026 hedeflerinde geri adım attı. Şirket, üçüncü çeyrek satışlarının düşmesinin ardından yıl geneline ilişkin satış hacmi ve nakit akışı beklentilerinin artık karşılanamayacağını duyurdu.

Satışlar yüzde 10,7 düştü

Volvo Cars, 2026’nın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 141 bin 609 araç sattı. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 geriledi. Şirketin yıl boyunca karşı karşıya kaldığı fiyat rekabeti, zayıf talep ve otomotiv pazarındaki belirsizlik üçüncü çeyrekte de satış performansını baskıladı.

Volvo daha önce yılın ilk çeyreğinde de küresel satışlarında yüzde 11 düşüş açıklamıştı. Böylece yılın son çeyreğine girilirken şirket üzerindeki satış baskısının henüz ortadan kalkmadığı görüldü.

Volvo 2026 hedeflerini geri çekti

Şirket aynı gün yaptığı ikinci açıklamada daha önce duyurduğu 2026 beklentilerinin artık geçerli olmadığını bildirdi. Volvo Cars, giderek zorlaşan pazar koşulları ve kısa vadeli görünümdeki bozulma nedeniyle daha önce açıkladığı satış hacmi ve nakit akışına ilişkin ileriye dönük hedeflerini geri çekti.

Şirket, satışların beklenenden düşük kaldığını ve yılın tamamına ilişkin görünümün önceki beklentilerden daha zayıf hale geldiğini belirtti. Bu karar, satışlardaki yavaşlamanın yalnız operasyonel performansı değil şirketin finansal planlarını da etkilemeye başladığını gösteriyor.

Otomotivde fiyat rekabeti baskıyı artırıyor

Volvo Cars son dönemde özellikle yoğun fiyat rekabeti, yüksek indirim oranları ve maliyet baskısıyla karşı karşıya bulunuyor. Şirketin yatırımcılara daha önce verdiği bilgilere göre yüksek indirim seviyeleri özellikle Çin pazarında devam ediyor.

Ham madde maliyetlerinin gecikmeli etkisi ve yeni modeller için artan amortisman giderleri de kârlılık üzerinde baskı oluşturuyor. Volvo ayrıca döviz hareketlerinin de sonuçları olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Bu tablo, şirketin satışlardaki düşüşü yalnız yeni modellerle telafi etmesinin giderek zorlaştığını ortaya koyuyor.

Elektrikli araç yatırımları sürüyor

Satışlardaki zayıflamaya rağmen Volvo elektrikli araç yatırımlarından geri adım atmıyor.

Şirket eylül ayında tarihindeki en büyük ürün atağını duyurmuş ve 2030 sonuna kadar farklı pazarlara göre geliştirilecek 13 yeni elektrikli ve elektrik destekli modeli piyasaya çıkaracağını açıklamıştı.

Yeni stratejide Avrupa, Çin ve ABD gibi büyük pazarların ihtiyaçlarına göre daha farklı ürün gamlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Volvo ayrıca mevcut platformlara yapılan yatırımlardan daha fazla yararlanarak yeni model geliştirme ve üretim maliyetlerini azaltmayı planlıyor.

Gözler 23 Ekim’de

Şirketin üçüncü çeyrek mali sonuçları 23 Ekim’de açıklanacak. Satış verileri ve 2026 hedeflerinin geri çekilmesinin ardından yatırımcıların özellikle faaliyet kârı, nakit akışı ve kârlılık görünümüne odaklanması bekleniyor.

Şirketin yeni mali hedefleri veya yılın kalanına ilişkin daha ayrıntılı bir görünüm verip vermeyeceği de 23 Ekim’de netleşecek.

Volvo’nun açıklayacağı sonuçlar, yalnız şirketin kendi dönüşümü açısından değil Avrupa otomotiv sektöründeki talep ve fiyat rekabetinin geldiği noktayı göstermesi bakımından da yakından izlenecek.