Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor

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TCMB verilerine göre 25 Eylül haftasında brüt rezervler 3,2 milyar dolar azalarak 171,2 milyar dolara geriledi. Böylece brüt rezervler iki ayın en düşük seviyesine inerken, düşüş serisi beşinci haftaya ulaştı.

Aynı dönemde net rezervler 2,5 milyar dolar düşüşle 53,4 milyar dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 245 milyon dolar azalarak 61 milyar 563 milyon dolara inerken aynı dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 957 milyon dolar azalışla 111 milyar 597 milyon dolardan 109 milyar 640 milyon dolara geriledi.

Bir ayda 16 milyar dolarlık düşüş

Swap hariç net rezervlerdeki gerileme ise daha belirgin oldu. Hesaplamalara göre swap hariç net rezervler haftalık 3,2 milyar dolar azalarak 39,9 milyar dolara indi.

Böylece swap hariç net rezervlerde son bir ayda yaşanan düşüş 16 milyar dolara ulaştı.