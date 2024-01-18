“Sanayi sektöründe büyük yatırımların peşindeyiz”

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, bu sene Davos’taki dört tane önemli konu olduğunu söyleyerek, “Dünyada rekabetçilik değişiyor dolayısıyla Türkiye olarak bizim bir ihracat seferberliğimiz var. Bence bu ihracat seferberliğini yanına şimdi üretken yapay zekâ seferberliği koymak zorundayız.

Yoksa Türkiye olarak hem coğrafi konumu hem yetenekli iş gücümüz nedeniyle kazanmış olduğumuz rekabetçi iş gücümüzü kaybedebiliriz” dedi. Alper, enerji dönüşümündeki en kritik konunun malzeme tedariğinde Çin’e bağlı kalınması olduğunu söyleyerek, “Biliyoruz ki hem kritik mineraller hem de kritik malzemelerde Çin çok büyük bir hâkimiyeti var. Çin’in Avrupa’ya bağlanması konusunda Türkiye’nin çok önemli bir köprü görevi olacak” diye konuştu.

“Enerjide büyümeye devam edeceğiz”

Sabancı Holding’in 2024 yatırımları hakkında konuşan Alper, “Öncelikle enerjide büyümeye devam edeceğiz. Bankamız dijital yolculuğuna devam ediyor. Bir yeni dijital iş yaratıyoruz. Bizim için en önemli olan şey bizim genlerimizde olan sanayicilik alanında büyük yatırımların peşinde olmak. 2024 yılının sonundaki en önemli şey inşallah büyük bir yatırım olacak, hep birlikte göreceğiz” dedi.

Alper, “Enerjisa’nın şu anki sadece değeri 4 milyar dolar. Bu yatırımları bir kenara koyarsak o yatırımları da eklediğinizde değerin çok rahat 5 milyar doların üzerine çıktığını biliyoruz. Şirketimiz hazır ama hem dünya piyasaları, hem de Türkiye piyasalarının daha hazır olmadığını görüyoruz. Seçimler sonrasında inşallah bugün yürütülen ekonomik politikalar devam ederse Türkiye için bir fırsat penceresi açılır. Piyasalar doğru olduğunda ortaklarımızla hemfikir olduğumuzda zamanlamasını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi 1.250 girişimciye ulaştı

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 25 Ekim’de Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa’nın iş birliğiyle hayata geçirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, verdiği eğitimlerle 1.250 kişiye ulaştı. Facebook İstasyon’da gerçekleştirilen Demo Günü’nde deprem sonrası bölgesel yerel kalkınmayı teşvik eden yeni iş fikirleri yarıştı. 5 takımın katıldığı etkinlikte uygunluk, ticari, odak alan, sosyal fayda, iş modeli, bölgeye katkı potansiyeli gibi kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirmeyle en başarılı üç fikir seçildi.