"Serbest ekonomiye aykırı kararlardan vazgeçilmeli"

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, iş dünyasının en öncelikli konularının finansmana erişim, enflasyon ve sanayi yatırım alanı bulmakta zorluklar olduğunu söyledi. Yorgancılar, Merkez Bankası’nın son faiz artırımının ardından belirli dengelerin yavaş yavaş oturmaya başladığını ama çözüm olmadığını belirtti.

Yorgancılar konuyla ilgili şunları söyledi: “Serbest ekonomiye aykırı alınmış kararların birer birer kaldırılması gerekiyor. Nedir bu? İhracattan getirdiğiniz dövizin yüzde 40’ının bozdurulması gibi. Bankaların maliyetlerini artıran konuların ortadan kaldırılması takdirde öncelikle enflasyon kontrol altına alınacak ve süreç gerileme sürecine girecek.

Geçmişte yüksek enflasyonlu ortamlarda yaşadığımız için 45’lik bandın aşağı gitmesi 80’lik bandın aşağı gitmesinden kolay. Bunu başarabilir miyiz? Alınan tedbirler uygulanırsa bir de yabancı sermayenin bu ülkeye kaynak olarak para aktarabilme imkânı oluşturabilirsek başarılı olacağımızdan şüphem yok.” Toplantıda iş dünyasının isteklerini de sıralayan Yorgancılar, ekonomi yönetiminden yeni OVP’nin gerçekçi olmasını beklediklerini kaydetti.

Ekonominin her kesiminin öngörülebilir gelecek planı için referans olabilmesini arzu ettiklerini belirten Yorgancılar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ticarette dengeleri bozan enflasyonu düşürmeye yönelik kalıcı adımların hızlandırılması, kontrolsüz fiyat artışlarına engel olunması, ülkemizin ticari bekası için yüksek enflasyon ve kurdaki seviye ile bütçesi bozulan üreticilere yönelik uygun şartlarda kredi temin edilmesi, KOBİ’lerin mevcut kredilerinin uygun koşullarda, orta ve uzun vadeli kredilere dönüştürülmesi, bugüne kadar kamu bankalarının finanse ettiği sistemin içine özel bankaların da dâhil olabilmesi için Merkez Bankası’nın yapmış olduğu maliyet arttırıcı kararların gözden geçirilmesi, vergi dilimlerinin asgari ücret artışı ölçüsünde yeniden belirlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Ayrıca piyasadaki nakit akışının sağlanması adına ödemelerin acilen yapılması, yıllık belirlenen devlet yardımları ve destek limitlerinin enflasyon bazlı olarak çeyrek dönemler bazında revize edilmesini beklediklerini dile getiren Yorgancılar, TCMB tarafından döviz satım forwardının şirketlere uygun maliyetli sunulması, finansman gider kısıtlaması uygulamasına son verilmesi, kurumlar vergisinde ihracatçılara sağlanan 5 puanlık indirimden, imalatçı ihracatçı şirketlerin de yararlanabilmesi istiyoruz. Dileriz, çözüm noktasında en hızlı şekilde adımlar atılır.

“Üretimde yavaşlama sinyal mi?”

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Üretimde yaşanan olası yavaşlamanın ana sebebi, yüksek enflasyondan kaynaklı maliyetlerin katlanılamaz boyuta ulaşmasıdır” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Sürdürülebilir yüksek büyümenin devamı için reel sektörümüzün finansmana kesintisiz erişimi olmazsa olmazdır” açıklamasına atıfta bulunan Yorgancılar, “Bu kapsamda Şimşek'in kararlı duruşunu destekleyen Merkez Bankasının cesur faiz hamlesini önemsiyorum.

Ne yazık ki son faiz artışı, kredileri daha da maliyetli hale getirecektir. Ancak, şu anda işletme sermayesi ihtiyacı olan firmalarımız, maliyete rağmen kredilere ulaşamamanın artan mağduriyeti içindeler. Bu hamle ile birlikte, devamında atılacak adımlar, açıklanacak olan Orta Vadeli Program’ın eylem adımları ve gerçekleşme süreleri bugün daha fazla önem arz etmektedir” diye konuştu.