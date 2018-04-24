TESK'ten AVM ve zincir market tepkisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM ve zincir marketlerin özellikle büyük şehirlerde esnafa darbe vurduğunu belirterek, "Perakende yasasının güncellenmesi ve tam olarak uygulanması gerekiyor. Esnaf az sermayesiyle sokakların, caddelerin vazgeçilmezi ve bekçisidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın AVM ve zincir marketlere karşı korunması gerektiğini bildirdi.

TESK'in sicil verilerine göre nüfusu ve esnaf sayısı ülke genelinde ilk 5'te olan illerin, esnaf-nüfus oranlamasında sonlarda olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Mart sonu itibarıyla ülkemizdeki zincir market sayısı 29 bin 82'ye çıkmış, AVM sayısı ise 400'ü geçmiştir. İstanbul'da 114, İzmir'de 30'un üzerinde, Ankara'da 40 civarı, Antalya'da 20 civarı ve Bursa'da ise 30 civarı AVM bulunuyor. Bununla birlikte 5 büyük ildeki toplam zincir market sayısı 3 bin 500'ü yerel, 11 bin 500'ü ulusal olmak üzere 15 bine çıktı. Bu da ülkemizdeki toplam zincir market ve AVM sayısının yarısının 5 büyük ilde toplandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnafı AVM ve zincir marketlere karşı korumanın kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Halen proje aşamasında olan AVM'ler ve her ay mantar gibi çoğalan zincir marketler göz önüne alındığında esnafı korumak kaçınılmazdır. Perakende yasasının güncellenmesi ve tam olarak uygulanması gerekiyor. Esnaf az sermayesiyle sokakların, caddelerin vazgeçilmezi ve bekçisidir. Her sokak arasına yan yana açılan zincir marketler bakkal, kasap, manav, şehirlerin ortasına yapılan AVM'ler terzi, berber, kuaför esnafını bitiriyor."