TESK'ten Ticari akaryakıt verilsin önerisi

Ulaştırma sektöründeki esnafa ticari akaryakıt imkanı verilirse zamlar vatandaşa ve ürünlere daha az yansıyacağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bir tarım ürününü üreticisinden bedava bile alsanız nakliye yüzünden 5 TL den aşağı satma şansınız yok. Zammın zammı olur mu. Oldu. Öte yandan konutlarda yüzde 25 zam sınırlaması var ama iş yerlerinde böyle bir kural yok. Burada da bir hakkaniyet olması lazım” şeklinde konuştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Aveon Global Sigorta ve Ozan Elektronik Para A.Ş arasındaki Esnaf Cüzdan Projesinin lansman toplantısı yapıldı. Esnaf ve sanatkârlar için finansın değişik alanlarını bir paket içerisinde toplayan Esnaf Cüzdan Projesinin lansman toplantısına TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, projenin sigorta iş ortağı olan Aveon Global Sigorta üst yönetimi ve Ozan Elektronik Para A.Ş. üst yönetimi ile beraber çok sayıda esnaf temsilcisi katılım sağladı.

Enflasyonu körükler

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken şöyle konuştu: “Bir taraftan pandemi ile mücadele, arkasından deprem ve enflasyona bağlı gerçekleşen ekonomik kriz derken sıkıntıların en büyüğü esnafta. Devletin verdiği katkılarla ayakta kalmaya çalıştığımız bir sürece girdik. Yüksek enflasyon, haksız rekabet ve finansmana ulaşmadaki sıkıntılar devam ediyor.

Gıda fiyatlarındaki artış ve ÖTV zammı ile birlikte akaryakıt fiyatlarındaki artış vatandaşın alım gücünü zorladığı gibi nakliyeci esnafını da zor durumda bırakıyor. Bu yapılan zamlar enflasyonu körükleyici bir nedendir. Akaryakıta gelen zamla ulaştırma sektöründeki esnafımız büyük sıkıntıda. Öte yandan artan fiyatlarla vatandaşın seyahat etme sıkıntısı var” diye konuştu.