TİM Başkanı: Yeni ihracatçı birlikleri kurulmalı

18 Haziran 2018

Sercan AKINCI

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) 10 yıllık Mehmet Büyükekşi dönemi 30 Haziran’daki genel kurulun ardından sona erecek. Büyükekşi, 2008 yılında 132 milyar dolar ihracat ile devraldığı TİM Başkanlığı’nı 160 milyar doların üstünde ihracat ile yeni başkana devredecek.

Türkiye’nin 2023 ihracat hedefini yakalaması için yeni sektörler yaratarak, bunlarla ilgili ihracatçı birlikleri kurulması gerektiğini anlatan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği’nde de hedefin 150 milyar dolarlık ihracat olduğunu kaydediyor. Eylül 2008’de göreve geldiklerini ve dünyanın sıkıntılı bir süreçte olduğunu hatırlatan Büyükekşi, 2009 yılında küresel kriz ile karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. O dönemde ihracatı 100 milyar doların üstünde tutmayı başardıklarını söyleyen Büyükekşi, “Pazarlarımızı çeşitlendirerek başarılı olduk. Avrupa Briliği (AB) ihracatımız içinde yüzde 50’den fazla paya sahipti. Bu pay yüzde 39’lara kadar geriledi. Kan kaybını önledik” diyor.

“Dünya kriz ortamından kurtulamadı”

Görev süresinin ilk yılında TİM Kanunu’nu çıkararak TİM’in kapanmasını önlediklerini anlatan Büyükekşi, bu kanunla birlikte 2 dönem zorunluluğunu da getirdiklerini ifade ediyor. Ayrıca görev sürelerini de 2 yıldan 4 yıla çıkardıklarına işaret eden Büyükekşi, 2023 vizyonunu ortaya koymak için uzun bir çalışma yapıldığını dile getiriyor. 2023 vizyonunun daha sonra devlet politikası haline geldiğini dile getiren Büyükekşi, şöyle devam ediyor: “Geçen 10 yılda dünya kriz ortamından kurtulamadı. 2008’de 18.5 trilyon dolar olan dünya dış ticareti bugüne kadar bu rakamı bir daha yakalayamadı. Bu yıl 19 trilyon dolar olması bekleniyor. Türkiye’nin dünya dış ticaretinden aldığı payı binde 9’a çıkardık. 2023’te yüzde 1.5’a ulaşmayı hedefl iyoruz. Katma değeri yüksek yatırımlar yapılırsa Türkiye için iyi olacak. İnovasyon, Ar- Ge ve marka konusunda önemli çalışmalar yaptık. Tribüne oynamadık hep olayların altının doldurduk. Problemler varsa ilgili yerlere ilettik. Her yıl 50’den fazla ülkeyi ziyaret ettik.”

Yeni başkana 3 tavsiye

Büyükekşi, yeni seçilecek TİM Başkanı’na da tavsiyelerde bulunuyor. Yeni birlikler kurmanın yanında mevcut çalışmaları devam ettirerek, katmadeğerin yükseltilmesi için çalışılması gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, yüksek teknolojili ürün ihracatının payının artırılması gerektiğine de dikkat çekiyor. Büyükekşi, yeni seçilecek başkana son olarak girişimciliğin özendirilerek start- upların artırılması tavsiyesinde bulunuyor. Türkiye’de kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini anlatan Büyükekşi, son ihracatçı birliği seçimlerinin ardından 3 kadın başkan olduğunu hatırlatıyor. Yönetimlerde 60 kadının olduğunu fakat bu sayının artması gerektiğini kaydeden Büyükekşi, ihracatı artırmak için de özellikle Güney Amerika ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmalarının önemine dikkat çekiyor.

“İhracatta sürdürülebilir büyüme sağlanmalı”

Genel Kurul günü tüm sektörlerin en çok ihracat yapan firmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ödül vermesini planladıklarına işaret eden TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, başkanlık için 3 adayın olduğunu hatırlatıyor. Bu işin bir bayrak yarışı olduğunu söyleyen Büyükekşi, yeni seçilecek başkanın ihracatı daha yukarılara çıkarmasını dilediğini belirtiyor. Büyükekşi, son olarak ihracatta sürdürülebilir büyümenin sağlanması gerektiğini vurguluyor.