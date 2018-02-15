TİM’de ‘3 kadın' yönetici için tavsiye kararı çıktı

15 Şubat 2018

Sercan AKINCI

Fotoğraf krizinin ardından harekete geçen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her ihracatçı birliğinde 2 kadın yönetim kurulu üyesi olması için karar alacağını daha önce duyurmuştuk. O karar geçtiğimiz günlerde TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi imzasıyla yayımlandı. Tavsiye kararı niteliğindeki birliklere gönderilen yazıda her birliğin yönetim kurulunda 2, denetim kurulunda da 1 kadın üye olması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

Öte yandan TİM gündemindeki bir diğer konu da hizmet ihracatçıları birliği. Nisan ayında yapılacak ihracatçı birlikleri seçimi sırasında bu birlik için de yönetim kurulu seçimi yapılması planlanıyor. Birliğin kurulması için ise ilanın verildiği ilk gün 50 imzanın aşıldığı bilgisi veriliyor.

Aydınlık Gazetesi’nde Recep Erçin imzasıyla yayımlanan bir haberde tavsiye kararının yayımlandığı bilgisi yer alıyordu. Büyükekşi imzasıyla yayımlanan tavsiye kararında kadınların iş gücüne katılım oranının 2007’de yüzde 23.6’dayken, 2017 yılında yüzde 34.2’ye çıktığı hatırlatıldı. Birliklerde 2014 seçimlerinin ardından toplam 35 kadının yönetim ya da denetim kurulu üyesi olarak görev aldığının belirtildiği kararda, “Sayın Bakan’ımızın da hassas olduğu bu konu Meclisimiz Sektörler Konseyi ve Yönetim Kurulu’nca değerlendirilmiş, ihracatçı birliklerimizin nisanda gerçekleştirecekleri genel kurullarının teşkilinde en az 2 yönetim kurulu üyesi ile 1 denetim kurulu üyesi için kadın üyelerimize yer verilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesini istirham ederim” denildi.

Fotoğraf krizinin ardından İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş hayatına yaptığı katkılar nedeniyle Ebru Şapoğlu’na teşekkür plaketi vermişti.

TÜSİAD ise uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü kararı alınamayan düzenlemeyi karara bağlamış, ismindeki ‘iş adamları’ ibaresini ‘iş insanları’ ile değiştirmiş, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği adını almıştı.

50 imza aşıldı, Bakanlık karar verecek

Hizmet İhracatçıları Birliği kurulması konusundaki irade de sonuç vermek üzere. Gerekli dilekçelerin toplanması halinde nisana kadar Hizmet İhracatçı Birliği’nin kurulması ve yönetim kurulunun seçimi yapılacak. Bunun için ilana çıkılan ilk gün 50 imzanın toplandığı belirtiliyor. Yeni bir ihracatçı birliği kurulması için, bu birliğin mal ihracatını kapsaması halinde en az 75 dilekçe olması şart. Ayrıca dilekçe verenlerin o sektörün toplam ihracatının yüzde 20’sini gerçekleştiriyor olmaları gerekiyor. Hizmet ihracatında ise kuruluş için gerekli şartların Ekonomi Bakanlığı’nın takdirine bırakıldığına işaret ediliyor. İlana çıkılan ilk gün 50 dilekçenin verildiği belirtiliyor. Bu nedenle bugün için toplanan imzalarla birliğin kurulabileceği ve nisanda seçim yapılacağı yönünde kanaat oluşmuş durumda.