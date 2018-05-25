TİM’de 30 Haziran öne çıktı, kulislerde 4 isim konuşuluyor

25 Mayıs 2018

Sercan AKINCI

Erken seçim kararı alınması nedeniyle Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) daha önce 24 Haziran’da yapılması planlanan Genel Kurulu’nun da tarihinin değiştirilmesi gerekmişti. Genel kurul için bir çok tarih konuşulsa da bugün gelinen noktada 30 Haziran üstünde duruluyor. Görev süresi dolacak olan Mehmet Büyükekşi’den boşalacak olan TİM başkanlık koltuğu için ise kulislerde 4 kişinin adı konuşuluyor.

Daha önce 24 Haziran’da yapılması planlanan TİM seçimlerinin, genel seçimler nedeniyle ertelenmesi ya da öne çekilmesi zorunluluğu doğmuştu. TİM seçiminin çok fazla geçe bırakılmak istenmemesi nedeniyle 30 Haziran tarihinde karar kılındığı ifade ediliyor. Tarihin her an açıklanabileceği konuşulurken, Yönetmelik gereği de 10 Haziran’a kadar tarihin açıklanması gerekiyor.

2 adaylı seçim bekleniyor

TİM başkanlığı için kulislerde 4 kişinin adı konuşuluyor. Bu isimler, Tahsin Öztiryaki, İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Hikmet Tanrıverdi. Tahsin Öztiryaki şu an TİM Başkanvekilliği görevine devam ederken, hatırlanacağı üzere Oğuz Satıcı 2001- 2008 yılları arasında TİM başkanlığını üstlenmişti. Fakat İsmail Gülle’nin başkanlık için çalışmalara en erken başlayan aday olduğu, bunun bir avantaj sağlayabileceği konuşuluyor. Öztiryaki, Satıcı ve Tanrıverdi’den sadece birisinin aday olması ve diğer 2 kişinin onu desteklemesi bekleniyor. İsmail Gülle’nin ise her durumda aday olacağı iddia ediliyor. Oğuz Satıcı'ya yakın çevrelerde, birliklerden 'aday ol' baskısı yapıldığı savunuluyor. Konuştuğumuz ihracatçılar ise Öztiryaki isminin başkanlık için ön plana çıktığını söylüyorlar.