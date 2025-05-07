TMSF satışa çıkarmıştı: Bellona’nın satışı gerçekleşti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satış ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

TMSF, mart ayında Bellona'nın satışı için ihale sürecini resmen başlattığını duyurmuştu. İhalede muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlenirken, teklif verme süreci 5 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

6 Mayıs'ta da açık artırma aşamasına geçilmişti.

TMSF'nin açıklaması

TMSF tarafından Bellona'nın satış ihalesine ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satış ihalesi 06.05.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İhalede uygun teklif veren yatırımcıların Rekabet Kurumu izin süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TMSF'ye neden devredildi?

Bellona 1995 yılında Boydak Holding tarafından kuruldu. Şirket, İstikbal ve Mondi ile birlikte grubun mobilya markalarından biri olarak faaliyet gösterdi.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Boydak Holding’in FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilerek kayyuma devredildi. 2016 yılında TMSF yönetimine geçen holdingin ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi.

Yargıtay, Boydak Holding’in eski yöneticileri hakkında verilen hapis cezalarını onadı. Eski CEO Memduh Boydak, “silahlı terör örgütü yöneticiliğinden” 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ’a "örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, yargı sürecinin hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, TMSF yönetimindeki 35 şirkette sanıklara ait hisselerin müsaderesi kararını da onayladı.