TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bolu'da protestolar yüzde 25 azaldı

TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş'in ev sahipliğinde Abant Gölü Milli Parkı'nda yapıldı.

Toplantının ardından Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Ateş'e yeni dönemde başarılar diledi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bolu'nun müthiş bir coğrafya ve zenginliklere sahip olduğunu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 11 ürünü coğrafi işaretle tescil ettirerek, bu zenginliklere sahip çıktığını söyledi.

Bolulu tüccar ve sanayicilerin borcuna sadık olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "2021-2022 yılını mukayese ettiğimiz zaman Bolu'da karşılıksız çek adedi, yüzde 16 azalmış. Senete baktığımız zaman, protestolar bir önceki seneye göre yüzde 25 azalmış. Bu aslında sizlerin ne kadar düzgün, namuslu, şerefli insanlar olduğunuzun en somut göstergesidir. Bu rakamlar ile sizler gurur duymalısınız" diye konuştu.

"Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var"

Birlik ve beraberliğin önemine de işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bakın bir yerde başarı varsa orada birlik beraberlik vardır. 1 kişi ile hiçbir şey olmaz. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Bizler 365 oda ve borsa başkanları ilk günden bu tarafa hep birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Zaten başarı da böyle geliyor. Ülkemizi beraber ortak dayanışma ile kalkındırabilir ve zenginleştirebiliriz. Buradan tüm oda ve borsa başkanlarıma bu birlik ve beraberliği sağladıkları için teşekkür ediyorum."

Türker Ateş ise Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Ardından Ateş, Bolu'nun ekonomisi, sanayisi, turizmi hakkında bilgiler verdi ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

Daha sonra Artemis heykeli, TOBB İkiz Kulelerde sergilenmek üzere Hisarcıkılıoğlu'na hediye edildi.