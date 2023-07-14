TOBB'dan Avrupa'ya: 'Tedarikinizi deprem bölgesinden sağlayın'

Türk ve Alman iş dünyası temsilcileri, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen “Türk-Alman Konferansı: Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü" başlıklı toplantıda; 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerde iş hayatının yeniden güçlenmesi konusunu masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz da video mesajları ile toplantıya destek verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Peter Adrian, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Başkanı Rolf A. Königs ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Pınar Ersoy, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin güneydoğusunu ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran yıkıcı deprem karşısında dayanışma ve iş birliği çağrısı yaptı. Berlin’deki ilk toplantının ardından başka merkezlerde de müteakip konferanslar planlanıyor.

Hisarcıklıoğlu’ndan Avrupa iş dünyasına çağrı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada; deprem sonrası yapılması gerekenlere ilişkin projelerden bahsederken bu projelere, Avrupa iş dünyasının desteğinin çok önemli olacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Başta Almanya olmak üzere Avrupa iş dünyasını deprem bölgesinden tedarik sağlamaya davet ediyorum. Zira deprem bölgesindeki insanların maddi destekten ziyade, üretim ve ticaret yaparak kendi ayakları üzerinde durmaya ihtiyacı var.

Onlar için yapabileceğimiz en güzel destek budur. Bu süreçte TOBB olarak sizlere her türlü desteği sağlayacağız” dedi. TOBB olarak, depremin yaşandığı günün sabahında bir kriz masası oluşturduklarını ve acil ihtiyaç duyulanlardan başlamak üzere yoğun bir destek sağladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, şu ana kadar 5 bine yakın TIR, 7 gemi, 6 uçak dolusu yardım sağladıklarının altını çizdi. TOBB Başkanı bu süreçte yanlarında olan başta Almanya olmak üzere tüm ülkelerin iş dünyası temsilcilerine de teşekkür etti.

DIHK Başkanı Peter Adrian, “İş dünyası olarak biz de, sahada kendi kendilerine yardımcı olabilmeleri için Türk ortaklarımıza destek olma yükümlülüğünü üsteleniyoruz. Hedefimiz, etkilenen bölgelerde bulunan şirketlerin mümkün olan en kısa sürede ek siparişler üretmelerine ve işlerini yeniden başlatmalarına yardımcı olmak olmalıdır” derken TD-IHK Başkanı Rolf A. Könicgs ise felaketin acılarını hafifletebilmek için aktif bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Könicgs işbirliğinin süreceği mesajını verdi. AHK Türkiye Başkanı Pınar Ersoy da neredeyse her üyenin maddi ve ayni bağışlarla yardımda bulunduğunu ifade ederek “Alman iş dünyası da felaketin ilk gününden bu yana Türkiye’nin yanında yer aldı” dedi.

Erdoğan ve Scholz’dan video mesajla destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz da video mesaj ile toplantıya destek verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden 14 milyon insanın bizzat etkilendiğine işaret ederek “Milletimiz de bölge için adeta seferber oldu.

TOBB yardım ve inşa sürecinin en büyük aktörleri arasında yerini aldı. Bu zor günde yanımızda olan herkesi şükranla hatırlayacağız” dedi. Erdoğan, bu süreçte yanlarında olan Alman Başbakanı Scholz’a teşekkür etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise yaşanan yıkımın kendilerini de derinden etkilediğine değindi ve Almanya’dan da çok sayıda yardım ulaştırıldığını ifade etti. 100 milyar doların üzerinde bir hasar oluştuğunu hatırlatan Scholz onun için yeniden yatırımlar ve yapılanma gerektiğini belirterek, yerel iş dünyasıyla birlikte bölgenin yeniden inşası için el birliğiyle çalışmanın önemine işaret etti.