TTM, Empire State'e komşu oldu

22 Eylül 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hedef pazarlarda Türk ihraç ürünlerinin sürekli tanıtımı ile depo, antrepo ve lojistik hizmetleri vermek üzere kurduğu Türkiye Ticaret Merkezlerinin (TTM) dördüncüsünü Tahran, Şikago ve Dubai'nin ardından New York'ta açtı.

New York'un merkezinde sembolik önem taşıyan Empire State Binası ile arasında iki bina bulunan New York TTM'de 1550 metrekare alanda ev tekstili, iş kontratları, halı ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren 30 firma bulunuyor.

"Firma sayısı 40'a çıkacak"

Açılış töreninde konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "New York'un en dinamik noktalarından birinde merkezimizi açtık. ABD ile ticaret hacmimizi daha da artırmak için, TTM bize çok büyük katkı sağlayacak. Deri ve ayakkabı sektörleri de birkaç ay içerisinde burada yerini alacak. Firma sayısı 40'a çıkacak. Sektörler Türkiye'nin ihracatında önemli bir başlangıç yapacak. Çünkü iyi bir başlangıç fırsatı yakalamak yarı yarıya başarı demektir" ifadelerini kullandı.

ABD ile geçen yıl ihracatın 6,6 milyar dolar, ithalatın ise 10,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bilgisini veren Büyükekşi, "Amerika'nın dünyanın en büyük ticaret devi olduğunu düşündüğümüzde bu rakamlar gerçekten son derece yetersiz. Mutlaka bunları çok daha yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Bu yıl çok önemli adımlar da atıldı aslında. Şu anda 8 aylık rakamlara baktığımızda ABD'ye ihracatımızda yüzde 36 artış var ve 5,1 milyar dolara ulaştık" açıklamasında bulundu.

Firmalar sadece yüzde 25'ini ödüyor

TTM'lerdeki firmaların hiçbirinin merkez içinde şirket olarak faaliyet göstermediğini aktaran Büyükekşi, işleyişi şu sözlerle anlattı:

"Buradaki firmaların hiçbiri şirket kurmayla ilgilenmiyor, onun için ayrı bir masrafa girmiyor. Buradaki şirket TİM'in şirketi. Bu şirket ortakları da ihracatçı birlikleri. Normalde devlet yardımlarında firmaların masrafı ödemesi, ondan sonra devletten talep etmesi gerekiyor. TTM'lerde sistem böyle değil. Biz TİM olarak 30 milyon lira sermayeli Türk Ticaret Merkezi AŞ adı altında bir şirket kurduk. Bütün paraları bu şirket ödüyor. Tamamını biz ödüyoruz, onlardan sadece yüzde 25'ini alıyoruz. Evrakları tamamlayınca ekonomi bakanlığına müracat edip, yüzde 75'ini alıyoruz. Refinansman yapıyoruz."

"Gerekirse büyümesi için çalışmaları yaparız"

Açılışa katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, New York'un bu konuda çok iyi bir örnek olduğunu dile getirerek, "Her şeyin ilk başladığı, ilk tasarlandığı, doğduğu ve bütün dünyaya yayıldığı yer burası. Burada önemli bir nokta da ihracatçılarımız için önemli bir yer edindik. Gerekirse çok daha büyümesi ve genişletilmesi için çalışmalarımızı yaparız. Oturduğunuz yerde müşteri bekleme şeklinde olmayacak burası" yorumunda bulundu.