TURAB, yeni dönemde AB ile ticareti güçlendirecek

Derya ÖZGÜR

TURAB 2024-2027 dönemi başkanlığına oy birliğiyle yeniden seçilen Fahri Kuş, TURAB’ın Adana, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon’da yurtiçi temsilcilikleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Cezayir, Fas, Tunus, Libya, Mısır, Lübnan, Suriye, Moritanya ve Sudan’da bulunan yurtdışı temsilciliklerinin yanı sıra, bu yıl Antalya şubesinin de açılacağını belirtti.

Yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerini açıklayan Fahri Kuş, “2024- 2027 döneminde, daha önce olduğu gibi iştirakımız olan ülkeleri ziyaret etmek, iş konseyleri düzenlemek ve karşılıklı ziyaretleri tekrar gündeme getirmek istiyoruz. Üç yıllık dönemde her ay bir ülkeye gitme planımız var. Ana temamız, ekonominin güçlenmesi ve ihracatın artmasıdır. Yeni dönemde hibe projelerini almak için proje departmanımızı kurduk. Mart ayında sonuçları açıklanacak olan Sivil Katılım Hibe projesi ile AB’ye geziler ve iş dünyasına davetler düzenleyeceğiz.

Ayrıca, üyelerimizin farkındalığını artırmak, ihracatı güçlendirmek ve ülkelerle ticaret bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla ‘Ülke Masaları’ kurmayı planlıyoruz” diye konuştu. Mersin’de havaalanının bir an önce açılmasını istediklerini dile getiren Fahri Kuş, lojistik köy kurulmasını ve liman kapasitesinin de artırılmasını istediklerini kaydetti.

Kuş, “Kentin gelişiminde önemli bir paya sahip olan Mersin Uluslararası Limanı’nın kapasitesinin geliştirilmesini ve Mersin ana konteyner limanını destekliyoruz. İhracat faaliyetlerini kolaylaştıracak, ürünlerimizin pazarlara rekabetçi fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak yeni organize sanayi bölgeleri ve lojistik merkezlerin kurulması için kamu kurumlarıyla özel sektör temsilcileri arasında köprü kuruyoruz” dedi. Yeni dönemde açacakları eğitim biriminde AB projesi olan TURAB Akademiyi kuracaklarını bildiren Fahri Kuş, TURAB Akademinin ilk projesinin de “Dış Ticareti Geliştirme Mükemmelliyet Merkezi” olduğunu söyledi.