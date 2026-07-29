“Türkiye bütüncül bir manifestoya ihtiyaç duyuyor"
EBSO meclis toplantısında konuşan enerji ve jeopolitik uzmanı Mehmet Öğütçü, küresel rekabette öne çıkabilmek için Türkiye'nin teknoloji, enerji, eğitim ve dış politikayı kapsayan strateji oluşturması gerektiğini söyledi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında küresel ekonomide yaşanan dönüşüm, Türkiye'nin rekabet gücü ve sanayinin geleceği masaya yatırıldı.
Toplantının konuk konuşmacısı enerji diplomasisi, jeopolitik ve uluslararası yatırımlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mehmet Öğütçü, değişen küresel dengelerin Türkiye açısından yeni bir rekabet anlayışını zorunlu kıldığını söyledi.
Uzun vadeli rekabet stratejisi çağrısı
Ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin yatırım kararlarından ticaret rotalarına kadar birçok alanda belirleyici hale geldiğini belirten Öğütçü, Türkiye'nin yalnızca sermaye çeken değil, teknoloji, bilgi birikimi ve nitelikli insan kaynağını da ülkeye kazandıran yatırımlara odaklanması gerektiğini ifade etti.
Yüksek katma değerli üretimin artırılması, küresel markaların oluşturulması ve eğitim sisteminin sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılmasının rekabet gücünü artıracak temel unsurlar olduğunu dile getiren Öğütçü, bu dönüşümün uzun vadeli bir stratejiyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Enerji ve jeopolitik rekabeti belirliyor
Enerji maliyetleri ile jeopolitik gelişmelerin sanayi kuruluşlarının rekabet gücünü doğrudan etkilediğini vurgulayan Öğütçü, şirketlerin yatırım kararlarını artık yalnızca ekonomik göstergelere göre değil, küresel siyasi gelişmeleri de dikkate alarak vermeleri gerektiğini belirtti.
İş dünyasının yeni pazarlara yönelmesi ve risklerini çeşitlendirmesinin önemine dikkat çeken Öğütçü, özellikle enerji yoğun sektörlerde dışa bağımlılığın rekabet baskısını artırdığını ifade etti.
"Yapay zekâ artık tercih değil"
Yapay zekâ ve dijital dönüşümün şirketler açısından artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirten Öğütçü, bu dönüşümün yalnızca bilgi işlem birimlerinin değil, yönetim kurulları ve üst yönetimlerin de gündeminde yer alması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin enerji, sanayi, ticaret, eğitim, teknoloji ve dış politika başlıklarını ortak bir vizyonda buluşturması gerektiğini belirten Öğütçü, "Türkiye'nin bir rekabet manifestosuna ihtiyacı var" dedi.
Öğütçü, EBSO bünyesinde rekabetçilik raporu hazırlanması, yapay zekâ ve dijital dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve bölgeye daha fazla nitelikli yatırım çekilmesi yönünde önerilerde bulundu. İzmir'in temiz teknoloji, gıda teknolojileri, yenilenebilir enerji ve inovasyon alanlarında Akdeniz'in önemli merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
EBSO'da seçim yarışı hız kazandı
EBSO'da ekim ayında yapılacak organ seçimleri öncesinde adaylar temmuz ayı meclis toplantısında üyelere seslendi. Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını daha önce açıklayan Hakan Ürün ile Mustafa Karabağlı, gelecek döneme ilişkin hedeflerini paylaştı.
Meclis Başkanlığı için aday olan Haluk Tezcan ve Işın Yılmaz da projelerini anlatırken, Hakkı Attaroğlu adaylığını temmuz ayı meclis toplantısında açıkladı. İzzet Şanlı Meclis Başkanlığına, Dr. Ahmet Özken ise Meclis Başkan Yardımcılığına aday olduğunu duyurdu.
Toplantıda ayrıca uzun yıllardır EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Metin Akdaş, meclis üyelerine veda etti.