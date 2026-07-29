“Türkiye bütüncül bir manifestoya ihtiyaç duyuyor"

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Ege Bölgesi Sanayi Oda­sı'nın (EBSO) temmuz ayı olağan meclis top­lantısında küresel ekonomide yaşanan dönüşüm, Türkiye'nin rekabet gücü ve sanayinin gele­ceği masaya yatırıldı.

Toplantı­nın konuk konuşmacısı enerji diplomasisi, jeopolitik ve ulus­lararası yatırımlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Meh­met Öğütçü, değişen küresel dengelerin Türkiye açısından yeni bir rekabet anlayışını zo­runlu kıldığını söyledi.

Uzun vadeli rekabet stratejisi çağrısı

Ekonomik ve jeopolitik geliş­melerin yatırım kararlarından ticaret rotalarına kadar birçok alanda belirleyici hale geldiği­ni belirten Öğütçü, Türkiye'nin yalnızca sermaye çeken değil, teknoloji, bilgi birikimi ve nite­likli insan kaynağını da ülkeye kazandıran yatırımlara odak­lanması gerektiğini ifade etti.

Yüksek katma değerli üreti­min artırılması, küresel mar­kaların oluşturulması ve eğitim sisteminin sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını ye­tiştirecek şekilde yeniden ya­pılandırılmasının rekabet gü­cünü artıracak temel unsurlar olduğunu dile getiren Öğütçü, bu dönüşümün uzun vadeli bir stratejiyle desteklenmesi ge­rektiğini söyledi.

Enerji ve jeopolitik rekabeti belirliyor

Enerji maliyetleri ile jeopo­litik gelişmelerin sanayi kuru­luşlarının rekabet gücünü doğ­rudan etkilediğini vurgulayan Öğütçü, şirketlerin yatırım ka­rarlarını artık yalnızca eko­nomik göstergelere göre değil, küresel siyasi gelişmeleri de dikkate alarak vermeleri gerek­tiğini belirtti.

İş dünyasının yeni pazarlara yönelmesi ve risklerini çeşit­lendirmesinin önemine dikkat çeken Öğütçü, özellikle enerji yoğun sektörlerde dışa bağım­lılığın rekabet baskısını artırdı­ğını ifade etti.

"Yapay zekâ artık tercih değil"

Yapay zekâ ve dijital dönüşü­mün şirketler açısından artık bir tercih değil zorunluluk hali­ne geldiğini belirten Öğütçü, bu dönüşümün yalnızca bilgi iş­lem birimlerinin değil, yönetim kurulları ve üst yönetimlerin de gündeminde yer alması gerek­tiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji, sanayi, ticaret, eğitim, teknoloji ve dış politika başlıklarını ortak bir vizyonda buluşturması gerek­tiğini belirten Öğütçü, "Türki­ye'nin bir rekabet manifestosu­na ihtiyacı var" dedi.

Öğütçü, EBSO bünyesinde rekabetçilik raporu hazırlan­ması, yapay zekâ ve dijital dö­nüşüm çalışmalarının hızlan­dırılması, uluslararası iş birlik­lerinin geliştirilmesi ve bölgeye daha fazla nitelikli yatırım çe­kilmesi yönünde önerilerde bu­lundu. İzmir'in temiz teknoloji, gıda teknolojileri, yenilenebilir enerji ve inovasyon alanların­da Akdeniz'in önemli merkez­lerinden biri olabilecek potan­siyele sahip olduğunu da sözle­rine ekledi.

EBSO'da seçim yarışı hız kazandı

EBSO'da ekim ayında yapılacak organ seçimleri öncesinde adaylar temmuz ayı meclis toplantısında üyelere seslendi. Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını daha önce açıklayan Hakan Ürün ile Mustafa Karabağlı, gelecek döneme ilişkin hedeflerini paylaştı.

Meclis Başkanlığı için aday olan Haluk Tezcan ve Işın Yılmaz da projelerini anlatırken, Hakkı Attaroğlu adaylığını temmuz ayı meclis toplantısında açıkladı. İzzet Şanlı Meclis Başkanlığına, Dr. Ahmet Özken ise Meclis Başkan Yardımcılığına aday olduğunu duyurdu.

Toplantıda ayrıca uzun yıllardır EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Metin Akdaş, meclis üyelerine veda etti.