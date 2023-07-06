“Türkiye’den 5 yılda dünya çapında girişimler çıkar”

Birol BOZKURT

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi hızlı bir büyüme dönemi geçiriyor. Teknopark sayısı, kuluçka merkezi sayısı ve girişimcilerin sayısı artarken bu alana yatırım yapanların da sayısı artıyor. Kuveyt Türk kurduğu 100 milyon liralık fonla girişimlere verdiği destek verirken kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi’yle de girişimcilere kişi başı 125 bin liralık hibe desteği sağlıyor.

Ekosistemde ne kadar oyuncu varsa onlarla bağlantıyı sağlamanın misyonları arasında yer aldığını söyleyen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr.Selman Ortaköy, Türkiye’de girişimcilik ekosistemi sürekli büyüyor. Tıpkı savunma sanayiinde olduğu gibi teknolojinin diğer alanlarında da hızlı bir büyüme içerisindeyiz.

Özellikle finansal teknolojiler alanında çok iyi durumdayız. Örneğin Türkiye’nin otomobili TOGG ile birlikte otonom araçlar alanında da girişimler olmasını bekliyorum. Bu tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi bir ekosistem oluşturacaktır. Ben 5 yıl sonra Türkiye’den dünya çapında adını duyurmuş unicorn hatta decacornların çıkacağını düşünüyorum.

Finansal teknolojiler alanında Türkiye’de o potansiyel var. Gençlerimiz girişimciliği konuşuyor, yapay zekayı konuşuyor, yeni teknolojilere olan farkındalık inanılmaz düzeyde. Bu süreç bizi 5 yıl sonra başka noktalara taşıyacaktır” diye konuştu.

Girişimcilere 125 bin TL hibe desteği

Lonca Girişimcilik Merkezi’nde fikri olan ve bir takım çalışmasına hazır olanlara gerekli danışmanlığı verdiklerini söyleyen Selman Ortaköy, “Bu merkezde verilecek eğitimler ve hibe desteği için toplamda yıllık 10 milyon lira ayırıyoruz.

8. Dönemde 400’ün üzerinde başvuru geldi, biz onların arasından 10 kişiyi seçtik, bu arkadaşlarımızdan 7’si projeyi tamamlamayı başardı. Biz bu arkadaşlarımızın tamamına 6 aylık eğitim sürecinde 125 bin TL hibe desteğini verdik. Burada girişimciler mentör ağımızdan faydalanıyor, 10 bin dolara kadar server desteği veriyoruz. Yurt dışı organizasyonlara katılması gerekiyorsa onlara da sponsor oluyoruz” dedi.

“100 milyon liralık fonla girişimcileri destekliyoruz”

Kuveyt Türk olarak İki girişimcilere destek olmak için 2 fon kurduklarını söyleyen, Selman Ortaköy, “Birisi Tekno Girişim-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, diğeri de Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. Lonca Fonu 100 milyon liralık bir fon.

Burada 6 aylık eğitim almış ve başarıyla mezun olmuş, uluslararası boyutta da başarı şansı olabilecek girişimlere gerekli destekleri sağlıyoruz. Şu ana kadar mezunlarımızdan 3-4 girişimimize bu fon üzerinden destek verdik. Sadece yatırım yapmakla kalmıyoruz. Bu girişimlerin ilk müşterisi de Kuveyt Türk olarak biz oluyoruz. Eğer girişim bir Fintek’se partnerlik anlaşması imzalayarak kendi sistemlerimize entegre ediyoruz” diye konuştu.

“Türkiye sanayi ve teknolojide oluşan bu yeni dalgayı kaçırmamalı”

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi daha çok yeni olduğunun altını çizen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr.Selman Ortaköy, “Gidecek çok yolumuz var. Dünyaya baktığımızda yapay zeka çalışmaları ikinci dünya savaşından sonra başlamış.

Orada oluşan o kültür çok eskiye dayanıyor. Biz ülke olarak sanayi devrimini kaçırdık, sanayi 2.0’ı kaçırdık, sanayi 3.0’ı kaçırdık ama sanayi 4.0’ı kaçırmamalıyız. Dünyada girişimciliğin teknolojik gelişmelerin 200 yıllık bir geçmişi var. Şu anda Türkiye’de de bu potansiyel var, genç ve eğitimli bir nüfusumuz var.

Finansman sorunları da 5 yıl öncesine göre büyük olasılıkla çözülmüş durumda. Bizim bütün çabalarımız Türkiye’nin bu dalgayı kaçırmayalım. En azından öyle bir bilinç var, bu da bize umut veriyor. Ama 200 yıllık bir ekosistemle yarışıyoruz, bunu da göz ardı etmemek lazım” ifadelerini kullandı.

“Girişimcilik bankası ekosisteme büyük katkı verir”

Türkiye’de güzel girişimler çıktığına dikkat çeken Selman Ortaköy, “Kolay bir süreç değil. Teknoparklar, kuluçka merkezleri, melek yatırımcılar ve yatırım Bankaları’nın sayısı artıyor. Türkiye’de girişim bankası kurulması gerektiğini düşünüyorum.

Bu girişimcilik ekosistemine çok büyük katkı verir. Bankaların kredi mekanizması girişimcilik için uygun değil. Daha çok kurulan fonlar üzerinden sistem ilerliyor. Yetişmiş insan kaynağı ve inovasyon kültürü eğitim sistemi girişimciliğin önündeki en büyük engel. Türkiye’deki toplam sermayenin yüzde 90’ı hala mevduatlarda bulunuyor. Kitle Fonlama platformu hala istenilen düzeye ulaşabilmiş değil. Yatırım kültürünün gelişmesi gerekiyor.

Türkiye’de kripto paraya yatırımda çok üst sıralarda olmamız da çok enteresan. Risk almayı seven bir milletiz, ancak girişimlere yatırım yapma konusunda çekingen davranan bir yapımız var. Buradaki fırsatlar yatırımcılar tarafında fark edildikçe buraya ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Ben ileride yeni yatırım fonları kurulacağına ve bu alana ilginin daha artacağını düşünüyorum. Finansman konusunda 5 yıl öncesine göre çok iyi durumdayız ancak hala çözülmesi gereken sorunlar var” dedi.