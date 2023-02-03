Türkiye’nin artık sıçrama yapma dönemi geldi

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu Türkiye’nin geleceğinden korkmadığını söyledi. “Yeni Yüz Yılın Sanayisi” konulu panele katılan Konukoğlu, konuşmasına, sanayileşmenin dününü anlatarak başlayarak, bir makinede arıza olduğunda arızalı parçanın tamir edilerek kullanıldığı bir dönemden, her şeyin bilgisayarla yönetildiği üretim süreçlerine geçildiğini söyleyerek başladı.

Türkiye’nin sanayileşmede çok önemli yol kat ettiğine dikkat çeken Konukoğlu, Gaziantep’i Türkiye’nin bire bir kalkınma modeli olarak tanımladı. Gaziantep’te sanayiciliğin temelinde dokumacılığın bulunduğunu anlatan Konukoğlu, kentte sanayi odasının kurulması sonrasında sanayileşmede çok önemli yol alındığını ve ürün gamının çeşitlilik kazanmakla kalmayarak, ülke ve dünya ölçeğinde üretimler gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

Türkiye’nin önünün açık olduğunu kaydeden Konukoğlu, “Türkiye’ye her zaman olduğu gibi güveniyoruz. Yatırımlarımızı aksatmıyoruz. Türkiye’nin sıçrama yapması gereken dönemdeyiz” dedi. Sanayide otomasyonun istihdam üzerinde olumsuz etkilerinden korktuğuna işaret eden Konukoğlu, “Türkiye’de istihdam sorununa çözüm emek yoğun sektörlerden geçiyor ama bu durumda da dünya ile rekabet konusu karşımıza çıkıyor” değerlendirmesini yaptı.

Türk sanayisinin dünya ile rekabet edebildiğini bildiren Konukoğlu, “Bir dönem ‘Japon malı, tapon malı’ denirdi, şimdi Japonların sanayileşmede geldiği nokta ortada. Biz de dünden çok iyiyiz, yarın çok daha iyi olmak için çaba göstermeliyiz. Aynı makineleri kullanıyoruz. Ar-Ge ve İnovasyonda çabamızı artırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Parayı yabancı ülkeye yatırmak içime sinmiyor

Abdülkadir Konukoğlu, seçime odaklanmamak gerektiğini, devletin yaşadığını ve yaşayacağını kaydetti. Konukoğlu, şöyle devam etti: “Hepimiz elbirliğiyle çalışıp ülkemizi ileriye taşımalıyız. Kötüyü dayatarak insan bir yere gelemez. İyiye yönelip hedefe o şekilde yürümeliyiz. Türkiye’nin geleceğinden hiçbir şüphem yok. İşte bundan dolayı yurt dışında yatırımım yok.

Sadece Afrika’da çimento satmak için işletmemiz var. Onun dışında yok. Türkiye’de bu kadar işsiz varken elimizdeki parayı yabancı ülkelere yatırım yapmak içime sinmiyor. Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep ilkesiyle yatırım yapıyoruz. Gaziantep’te olmuyorsa Gaziantep’in çevre illerine bakıyoruz. O da olmazsa Türkiye’nin herhangi bir kentinde yatırım yapıyoruz. Yatırımları yaparken her girişimci buna göre hareket etmeli.”